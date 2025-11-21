Plötzliche Pause bei "WWM"-Special: Sonja Zietlow geht mitten in der Show nach Hause

Köln - Unerwartete Unterbrechung im Promi-Special von " Wer wird Millionär? ": Kandidatin Sonja Zietlow (57) steht während der laufenden Sendung plötzlich auf - und geht!

Moderatorin Sonja Zietlow (57) erspielte beim "Wer wird Millionär?"-Promi-Special 64.000 Euro für den RTL-Spendenmarathon. © RTL / Stefan Gregorowius

Neben Johannes B. Kerner (60), Till Reiners (40) und Katarina Witt (59) zählte auch die "Dschungelcamp"-Moderatorin am Donnerstag zum illustren Kreis der VIPs, die bei Günther Jauch (68) möglichst viel Geld für den RTL-Spendenmarathon erspielen sollen.

Als die Eiskunstlauf-Ikone gerade über einer Frage grübelte, unterbrach Jauch plötzlich die Sendung. Der gebürtige Münsteraner stand unvermittelt auf und ging geradewegs auf Zietlow zu.

Dazu erklärte er: "Es gibt jetzt noch 20 Sekunden Bedenkzeit für Katarina Witt." Die Zuschauer im TV-Studio quittierten die unerwartete Pause mit fragenden Blicken.

Anschließend fuhr Jauch fort und kündigte einen "großen Moment" an, wie man ihn aus früheren "Wetten, dass..?"-Sendungen kenne: "Die großen Hollywood-Stars müssen sich verabschieden, weil sie noch ein Flugzeug kriegen müssen", so der 68-Jährige.

Sonja Zietlow macht tatsächlich vorzeitig die Biege. Der "Die Verräter"-Gastgeberin war die Situation sichtlich unangenehm. Entschuldigend gab sie noch den Grund für ihren Turbo-Abgang preis: "Es geht aber wirklich nur um meine kranken Tiere, die zu Hause sind."