Plötzliche Pause bei "WWM"-Special: Sonja Zietlow geht mitten in der Show nach Hause
Köln - Unerwartete Unterbrechung im Promi-Special von "Wer wird Millionär?": Kandidatin Sonja Zietlow (57) steht während der laufenden Sendung plötzlich auf - und geht!
Neben Johannes B. Kerner (60), Till Reiners (40) und Katarina Witt (59) zählte auch die "Dschungelcamp"-Moderatorin am Donnerstag zum illustren Kreis der VIPs, die bei Günther Jauch (68) möglichst viel Geld für den RTL-Spendenmarathon erspielen sollen.
Als die Eiskunstlauf-Ikone gerade über einer Frage grübelte, unterbrach Jauch plötzlich die Sendung. Der gebürtige Münsteraner stand unvermittelt auf und ging geradewegs auf Zietlow zu.
Dazu erklärte er: "Es gibt jetzt noch 20 Sekunden Bedenkzeit für Katarina Witt." Die Zuschauer im TV-Studio quittierten die unerwartete Pause mit fragenden Blicken.
Anschließend fuhr Jauch fort und kündigte einen "großen Moment" an, wie man ihn aus früheren "Wetten, dass..?"-Sendungen kenne: "Die großen Hollywood-Stars müssen sich verabschieden, weil sie noch ein Flugzeug kriegen müssen", so der 68-Jährige.
Sonja Zietlow macht tatsächlich vorzeitig die Biege. Der "Die Verräter"-Gastgeberin war die Situation sichtlich unangenehm. Entschuldigend gab sie noch den Grund für ihren Turbo-Abgang preis: "Es geht aber wirklich nur um meine kranken Tiere, die zu Hause sind."
Ihre kranken Tiere zwingen Sonja Zietlow zu vorzeitigem "WWM"-Abgang
Von Jauch bekam die gebürtige Bonnerin noch eine herzliche Umarmung mit auf den Weg. Zum Abschied rief sie: "Danke, nochmal Glückwunsch, alles Gute und bis bald." Dann eilte sie schnellen Schrittes aus dem Kölner TV-Studio.
Im Anschluss wurde die Quizshow ganz regulär fortgesetzt: Witt erspielte sich 64.000-Euro, ZDF-Moderator Johannes B. Kerner sammelte 125.000 Euro ein. Comedian Till Reiners gewann 32.000 Euro.
Bereits im Vorfeld hatte der Quizmaster große Hoffnungen auf Zietlow gesetzt und seine Kollegin kurzerhand zur Favoritin erkoren: "Ich glaube, wenn die irgendwas anpackt, das will sie richtig gut machen", schwärmte er im Interview mit dem Kölner Privatsender.
Zum Hauptgewinn reichte es nicht: Zietlow verließ den Ratestuhl ebenso wie Witt mit 64.000 Euro. Insgesamt kamen im Rahmen der Quizshow demnach 285.000 Euro für den RTL-Spendenmarathon zusammen.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius