Probleme bei "Wer wird Millionär": Regie muss wegen "Wackelkandidat" eingreifen

Aus diesem Grund bohrt der 68-jährige Moderator nach: "Politikberater. Wen berät man da? Nimmt man da zu tagesaktuellen Fragen Stellung? Sagt man 'Zieh dir mal eine andere Krawatte an?'"

Trotz seines jungen Alters ist er in der Politik verwurzelt. Denn der junge Mann ist als "PR-Berater in einer Politikberatung" tätig.

Der Politikberater sorgt für einige Problem bei der Regie. © RTL / Stefan Gregorowius

"Ja, auch. Es gibt ja manche Fälle, da kann sich ein Individuum nicht passgerecht anziehen", verrät der 25-Jährige.

Seine Hauptaufgabe liege aber darin die Reden zu schreiben, auch auf Bundesebene. Sein aktuelles Projekt liege aber im lokalen Bereich. "Im nächsten Jahr sind ja Wahlen, und da stellen wir jemanden auf in Niedersachsen. Bei der Wahlkampagne helfe ich mit", erklärt er.

Während es beruflich also optimal läuft, gibt es in der RTL-Show Probleme. Denn der Kandidat verursacht Tonstörungen, da "Sie doch sehr aktiv da auf dem Stuhl sitzen", erklärt eine weibliche Stimme aus dem Off.

Zudem taucht eine Assistentin auf und fordert den Kandidaten auf, für eine Tonprobe etwas zu "zappeln". Daher betitelt ihn Jauch doppeldeutig als "Wackelkandidaten".

Dabei schlägt sich der Kandidat gut und schafft es bis zur 64.000-Euro-Frage. Doch bei dieser steigt er aus und sichert sich 32.000 Euro.

