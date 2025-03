Rabatz bei "WWM": Zuschauer gibt bewusst falsche Antwort - Jauch führt ihn vor

Köln - Wer bei " Wer wird Millionär? " einen Joker zieht, der hofft auf ehrliche Hilfe. Als zwei Zuschauer am Montag absichtlich die falsche Antwort einloggen, stellt Moderator Günther Jauch (68) sie sofort zur Rede!

Anja Schlosser aus Augsburg war eine der Bewerberinnen, die es am Montag bei "Wer wird Millionär?" auf den Ratestuhl schafften. © RTL/Stefan Gregorowius

Anja Schlosser ist nicht nur schwanger, sondern schaffte es in der aktuellen Folge der beliebten RTL-Quizsendung auch auf den begehrten Platz in der Studiomitte. Im Small Talk bei 500 Euro hakte Jauch interessiert nach: "Was soll es denn mal werden?"

Die Sozialpädagogin erwiderte zur Belustigung des Publikums: "Ein Junge. Vielleicht ein Günther." Ihr Gegenüber schmunzelte. "Der Versuch war niedlich, aber er fußt auf einer Lüge: Es gibt keinen Günther, der jünger ist als ich", stellte der Quizmaster klar.

Als die werdende Mutter wenig später vor der 8000-Euro-Marke stand, lautete die Frage: "Wovon kann man wahrscheinlich erst in einigen Jahrhunderten mit Sicherheit sagen, ob es am heutigen Tag überhaupt noch existiert hat?"

Die Antworten: A) Bernsteinzimmer, B) Ozonloch, C) Polarstern - und D) Günther Jauch. Nachdem die vierte Antwort aufploppte, schallte lautes Gelächter durch die Zuschauerreihen. Schlosser wusste nicht weiter und zückte den Publikumsjoker.

75 Prozent der Menschen im Studio tippten auf "Polarstern" und lagen damit goldrichtig. Zwei Personen hatten jedoch die offensichtliche Scherz-Antwort "Günther Jauch" gedrückt. Das wollte der Moderator so nicht auf sich sitzen lassen.