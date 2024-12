Panne bei "Wer wird Millionär": Bühnentechniker steigen Günther Jauch aufs Show-Dach

Köln - Beim ersten Teil des Weihnachts-Specials von " Wer wird Millionär? " waren für die Kandidaten so einige Überraschungen geboten. Eine davon war jedoch tatsächlich ungeplant: Mitten während der Sendung sorgte eine technische Panne für Aufregung.

In Deckung: Günther Jauch hatte bei der Weihnachts-Ausgabe von WWM unerwartete technische Probleme: Ein Scheinwerfer sorgte im Studio kurz für Aufregung. © RTL / Stefan Gregorowius

Der Vorfall ereignete sich gleich beim ersten Kandidaten. Als Showmaster Günther Jauch (68) Dr. Fabian Krauss aus Freiburg gerade die 4000-Euro-Frage stellen wollte, drang plötzlich ein unangenehmes Geräusch an die Ohren der Zuschauer im Studio und auch an den TV-Geräten.

Irritiert schauten Jauch und Kandidat Krauss nach oben. "Was soll uns dieser Defekt nun sagen? Irgendwas klemmt", meint Jauch bevor er noch in Richtung Studio-Technik sagt: "Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn sich der Scheinwerfer in Richtung meiner Birne bewegt."

Begleitet vom durchweg hörbaren Brummen setzen beide das Quiz zunächst tapfer fort, bis sich schließlich die Regie aus dem Off meldete. "Es tut uns leid, aber wir müssen das Ganze jetzt beheben", hieß es von der Stimme backstage.

Dann wird es richtig kurios: Mit einer großen Leiter kommen gleich mehrere Studio-Mitarbeiter ins Bild und steigen Jauch quasi aufs Show-Dach.

"Das ist wie bei manchen Menschen. Wo man sich fragt, wozu sind die noch nutze? Geben nur noch Geräusche", scherzt Jauch noch bevor er gemeinsam mit Kandidat Krauss kurzzeitig sogar die Plätze räumen muss.