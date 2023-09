Was Schwester von WWM-Kandidat erzählt, lässt bei Günther Jauch die Alarmglocken schrillen

Köln - Wenn das die Eltern gewusst hätten! Was die Schwester eines " Wer wird Millionär? "-Kandidaten in der RTL-Rateshow über ihren Bruder erzählt, lässt bei Günther Jauch (67) sofort die Alarmglocken schrillen.

WWM-Kandidat Michael Bartels (34) hatte bis zur 32.000-Euro-Frage leichtes Spiel. © RTL/Dirk Borm

In der letzten Vorrunde der "3 Millionen Euro Woche" hatten die Kandidaten am gestrigen Mittwochabend noch einmal die Gelegenheit, sich für das große Finale zu qualifizieren.

Einer von ihnen war IT-Unternehmensberater Michael Bartels. Tatsächlich überwand der 34-jährige Essener die 16.000-Euro-Hürde souverän und ohne die Zuhilfenahme seiner vier Joker.

Seine Schwester Melanie beobachtete den Durchmarsch ihres großen Bruders von den Studiorängen aus in ihrer Funktion als Begleitperson und "moralische Unterstützung". Dabei war das Geschwisterverhältnis in der Vergangenheit längst nicht immer so entspannt.

Bartels offenbarte, dass er und seine drei Brüder das Nesthäkchen der Familie gewissermaßen gezwungen hätten, in noch ganz jungen Jahren Horrorfilme wie "Chucky - die Mörderpuppe" mit anzuschauen, wenn die Eltern nicht dabei waren.

"Seit wie viel Jahren sind Sie in Behandlung? Und wie oft? Zweimal die Woche?", frotzelte Jauch halb amüsiert, halb in Sorge. Die Kandidaten-Schwester setzte eine demonstrative Leidensmiene auf, schien das Erlebte jedoch gut weggesteckt zu haben.

Emotional wohl noch wesentlich einschneidender war dafür eine andere Missetat, die ihre Brüder in der Kindheit auf Kosten der kleinen Melanie begangen haben.