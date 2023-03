"Wer wird Millionär?": Als sie offenbart, wer ihre Tochter ist, wird Günther Jauch neugierig

Köln - Ein Hauch von Prominenz wehte am Montagabend durch das " Wer wird Millionär? "-Studio in Köln . Mit Dagmar Sprenger-Fuchs schaffte es nämlich die Mama eines echten Superstars auf den Ratestuhl von Günther Jauch (66)!

Dagmar Sprenger-Fuchs schaffte es am Montagabend bei "Wer wird Millionär?" mit einer großen Portion Glück auf den Ratestuhl. © RTL / Stefan Gregorowius

Manchmal bedarf es nur einer großen Portion Glück, um es in der beliebten RTL-Quizshow ins Scheinwerferlicht zu schaffen. Dies stellte die Rheinland-Pfälzerin einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis als sie die Auswahlfrage in nur ZWEI! Sekunden löste. Dabei hatte sie die Reihenfolge der Antworten schlichtweg nur geraten.

Nach der 4000-Euro-Frage ging Jauch dann in den obligatorischen Smalltalk über. Dabei kam der Moderator unter anderem auch auf den Nachwuchs seiner Kandidatin zu sprechen. "Sie haben ja auch eine Tochter. Und die kann ja auch singen", so die subtile Andeutung des 66-Jährigen.

So wirklich rausrücken wollte Sprenger-Fuchs mit der Sprache da noch nicht, verriet nur, dass ihre Tochter derzeit in Amerika unterwegs sei. "Mit wem singt sie?", wurde Jauch schließlich konkret. "Bei den 'No Angels'", so die zögerliche Antwort seines Gegenübers.

Die Betreiberin einer Katzen-Pension ist die Mutter von niemand Geringerem als Sandy Mölling. Die 41-Jährige hat mit ihrer Band zu Beginn der 2000er-Jahre große Erfolge gefeiert und lebt inzwischen mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern in den USA.