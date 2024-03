Wer wird Millionär?: Barfuß-Martin scheitert an Tastatur-Frage

Den Sturz zurück auf 500 Euro konnte auch Günther Jauch nicht verhindern. © RTL/Stefan Gregorowius

Bei 8000 Euro wurde es richtig tricky für den 43-Jährigen. "Bei hiesigen Windows-Tastaturen findet man auf den Tasten mit der 7 und der 0 zudem jeweils eine Akkolade - salopp auch: ...?" A: Augenklappe, B: Ohrstöpsel, C: Nasenklammer, D: Mundschutz.

Martin Ott rätselte, dachte an einen Apostroph, das für ihn wie ein Ohrstöpsel aussehen könnte. Günther Jauch plauderte dazwischen: "Es ist so witzig, dass wir es nicht schaffen, uns zu merken, was da eigentlich an welcher Stelle drauf ist, obwohl wir den ganzen Tag davor sitzen."

Telefonjoker Florian Hensel, ein IT-Spezialist, musste herhalten. Der war aufgrund der Fragestellung allerdings überfordert, sagte: "Dann bin ich für Akkolade". Doch das kam ja in der Frage vor. Zeit vorbei, Joker weg.

Martin Ott ging mit dem 50:50- und Zusatzjoker in der Hinterhand dennoch auf Risiko, entschied sich für die Ohrstöpsel. Richtig war aber C, die Nasenklammer. Absturz auf 500 Euro. Reicht zumindest für ein Paar neue Schuhe.