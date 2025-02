"Wer wird Millionär?": Günther Jauch will Kandidatin mit fremdem Mann verkuppeln

Moderator Günther Jauch (68) hat versucht, eine Kandidatin zu verkuppeln. © RTL / Stefan Gregorowius

Melissa Ingrisch aus Bergheim in Nordrhein-Westfalen hat es bereits in der vergangenen Woche auf den Ratestuhl der RTL-Quizshow geschafft. Die Kandidatin ist als Assistant Underwriter in einer Versicherungsfirma tätig und aktuell Single.

In der Vorwoche hat sie sich bis zur 16.000-Euro-Frage vorgespielt, hat dabei aber auch schon zwei der vier Joker verbraten - und auch bei dieser Frage tut sie sich schwer, weshalb sie den 50:50-Joker ziehen muss und nur noch den Zusatzjoker über hat.

Auch als es um 64.000 Euro geht, gerät die Kandidatin ins Wanken und nimmt eben jenen Zusatzjoker.

Der Entertainer möchte wissen: "Das, was George Bernard Shaw 1925 und 1939 gelang, schaffte wer als bislang einzige weitere Person 2001 und 2016?" Als Antwortmöglichkeiten stehen Melissa Ingrisch A) Meryl Streep, B) Bob Dylan, C) Jil Sander und D) Norman Foster zur Verfügung.

Aus dem Publikum erhebt sich ein Mann, der eine plausible Erklärung bieten kann, was auch der Kandidatin gefällt. "Es klingt sehr schön und glaubwürdig", sagt sie und vertraut dem Zuschauer, weshalb sie sich für die B) entscheidet, die goldrichtig ist.