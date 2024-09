"Wer wird Millionär": Pfiffige Seniorin verschlägt Günther Jauch die Sprache

Petra Tanzi (81, r.) aus Frankfurt am Main sicherte sich mit ihrem Gewinn von 16.000 Euro einen Platz im Finale. © RTL/Guido Engels

Am gestrigen Dienstagabend kam es im "WWM"-Studio zum Aufeinandertreffen zwischen U30- und Ü80-Kandidatinnen und -Kandidaten. Eine Vertreterin der älteren Generation, Petra Tanzi (81) aus Frankfurt am Main, sorgte bereits vor der Beantwortung der ersten Frage für erstaunte Blicke ihres Gegenübers.

Denn wie Jauch direkt eröffnete, arbeitet die 81-Jährige nicht nur immer noch als private Sekretärin, sondern ist auch in ganz anderer Hinsicht noch äußerst aktiv: "Ich habe mir sagen lassen, dass Sie auf Datingbörsen unterwegs sind", so der 68-Jährige.

Zunächst etwas verdutzt ob dieses Wissens ließ sich Tanzi aber nicht lange aus der Fasson bringen - und plauderte freudig drauflos. Selbst im gesetzteren Alter glaubt die Frankfurterin noch fest an die große Liebe - und lässt dabei offenbar keine Option aus.

Dating-Apps wie Tinder oder LoveScout24 sollten ihr bei der Suche eigentlich behilflich sein, brachten bislang aber noch nicht den erhofften Erfolg. Warum der Richtige nicht dabei war? Auch hier nahm die pfiffige Seniorin kein Blatt vor den Mund.

"Die in meinem Alter, die sind mir alle zu alt. Die meisten sehen alle schon wie so ein alter Opa aus. Und ich bin keine alte Oma" - rumms! Kein Wunder also, dass Tanzi einen deutlich jüngeren Mann bevorzugen würde, am liebsten maximal um die 70.