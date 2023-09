"WWM"-Ausraster: Günther Jauch greift Hausfrau an, die schlägt mit Wissen zurück

Köln - Eigentlich ist Günther Jauch (67) die Ruhe in Person. In der Montagsausgabe von " Wer wird Millionär? " platzte dem Quizmaster jetzt allerdings der Kragen. Schuld ist die "Vollkasko-Mentalität" seiner Kandidaten!

Genau diese "Vollkasko-Mentalität" sei verantwortlich dafür, dass es seit Jahren keinen Millionengewinner mehr gegeben habe, so die Theorie des Kult-Moderators. So ganz wollte sich Jennifer diesen Schuh aber nicht anziehen.

Kurzerhand setzte er deshalb zur Wutrede an. "Im Grunde hatten Sie die Frage komplett beantwortet", resümierte der 67-Jährige. "Aber um die letzten drei Prozent Unsicherheit, die es im Leben immer gibt, auszuschließen, haben Sie den Joker genommen."

Jennifer Priewer aus Berlin war eine der glücklichen Studiogäste, die in der jüngsten Ausgabe des beliebten RTL -Formats einen der heiß begehrten Plätze in der Studiomitte ergatterte.

Am Ende gewinnt die Mutter dreier Söhne mit ihrer persönlichen Strategie satte 125.000 Euro. © RTL / Stefan Gregorowius

Die derzeitige Hausfrau gab Jauch ein Versprechen: "Je höher ich komme, desto risikofreudiger werde ich!" Und ihre Strategie ging tatsächlich auf. Mit Mut und Wissen quizzte sich die Dreifach-Mama bis zur 500.000-Euro Frage.

"Hatten wir schon länger nicht mehr", gab Jauch anerkennend zu und freute sich über folgende Herausforderung: "Grönland, die größte Insel der Welt, hat in etwa dieselbe Flächengröße wie welcher Staat?" Zur Auswahl standen: Chile, Südafrika, Australien und Saudi-Arabien.

Ahnungslos und ohne Joker tendierte die Berlinerin zunächst zu Südafrika. Später änderte sie ihre Meinung auf die korrekte Antwort: Saudi-Arabien.

Hätte sie tatsächlich, wie von Jauch gefordert, unverantwortlich gezockt, wäre sie also mit mindestens einer halben Million Euro nach Hause gegangen. So stieg Jennifer am Ende mit "unfassbaren 125.000 Euro" aus.

Vor der Auflösung der Frage hatte Jauch spaßeshalber noch die Schwarmintelligenz seines Publikums überprüft. Fast die Hälfte glaubte, Grönland habe ungefähr dieselbe Fläche wie Australien.

"Das wäre jetzt ein Ergebnis, wo ich immer mahnen und warnen würde davor", stellte der Quizmaster klar. Glücklicherweise hatte seine Kandidatin den Joker bereits bei 8000 Euro verschwendet.