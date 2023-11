"WWM": Günther Jauch verhöhnt das Publikum und droht mit krassen Konsequenzen

Köln - Seit 1999 träumte Georg Malkowsky (77) von seinem großen Fernseh-Moment bei " Wer wird Millionär? ". In der Montagsausgabe der beliebten RTL -Quizshow sollte er ihn bekommen!

So richtig kniffelig wurde es für ihn aber tatsächlich erst bei der 64.000-Euro-Marke. Jauch wollte wissen: "Im Jahr 1985 gewann zum bisher letzten Mal ein: A: Franzose die Tour de France, B: Brite Wimbledon, C: Berliner den Berlin-Marathon, D: Inder das Indy 500?"

Malkowsky wiegelte beinahe tröstend ab: "Die kommen noch!" Der Niedersachse sollte natürlich recht behalten. Bei der Frage für 16.000 Euro war es so weit, und er musste seinen ersten Joker zücken.

Als Überhangkandidat der vergangenen Woche ging es für den 77-jährigen Rentner aus Bockenem (Niedersachsen) in der jüngsten Episode der von Günther Jauch (67) moderierten Sendung zunächst mit der 2000-Euro-Frage weiter.

In der Montagsausgabe (13. November) drohte der 67-jährige Quizmaster damit, das gesamte Studio-Publikum austauschen zu lassen. © RTL / Stefan Gregorowius

Anschließend schoss sich Jauch noch weiter auf sein Publikum ein. "Wir müssen den Damen und Herren etwas Zeit lassen, irgendwann gewinnt die Gier nach den 500 Euro", stichelte er.

Nachdem auch weitere Frotzeleien keinerlei Wirkung gezeigt hatten, versuchte es die RTL-Ikone auf die sanfte Tour: "Es würde auch helfen, wenn jemand eine Antwort ausschließen könnte!"

Als auch dieser Ansatz keinerlei Regung zutage förderte, wurde es ihm zu bunt. "Wenn das so bleibt, werden wir das Studio räumen lassen, dann kommt unser Ersatzpublikum", drohte Jauch - natürlich nicht ganz ernst gemeint.

Ein Herr im Publikum wollte es aber wohl nicht darauf ankommen lassen und erbarmte sich aufzustehen. "Ich kann die Frage definitiv nicht beantworten", so seine ersten Worte. Plötzlich kam ihm aber Becker in den Sinn, der 1985 in Wimbledon gewann.

Weil er auch mit Antwort D nicht warm wurde, empfahl er dem Kandidaten den 50:50-Joker. Selbst legte sich der Zusatzjoker auf den Berliner fest. Malkowsky folgte dem Rat und ließ zwei falsche Antworten streichen. A und B verblieben.