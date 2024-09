Schönheits-OPs und Fußball-Ex: "Wer wird Millionär"-Kandidatin macht Jauch fassungslos!

Kandidatin Elisabeth Albrecht (34) hat bei Moderator Günther Jauch das Interesse an Beauty-OPs geweckt. © RTL/Stefan Gregorowius

Am Montagabend schaffte es Finanzmanagerin Elisabeth Albrecht (34) aus Magdeburg bei der beliebten Quiz-Show auf den begehrten Stuhl. Während ihrer Vorstellung weckt vor allem ein Thema das Interesse von Moderator-Legende Günther Jauch: Ihre Arbeit als stellvertretende Geschäftsführerin einer Beautyklinik.

Ganz nach Jauch-Manier setzt es dann auch den ersten frechen Kommentar dazu, dass sie das "Bonusangebot" auch schon genossen hat und deutet damit auf mögliche Eingriffe bei ihr selbst an.

"Ich habe ein plakatives Gesicht und dass ich daran ein bisschen gebastelt habe, ist jetzt schon auffällig", schießt Albrecht selbstsicher zurück.

Interessiert ist Jauch auch daran, wie sich die männlichen Patienten bei ihr verschönern lassen. "Männer lassen in erster Linie ihre Schlupflider machen", erklärt die Magdeburgerin. Fettabsaugungen seien jedoch auch sehr beliebt. "Ich frage für einen Freund", antwortet Jauch grinsend.

Die 34-Jährige gesteht zudem, dass sie Botox-Reste an ihre Mitarbeiter "verspritze". "Bei anderen Sachen ist nach der Sprechstunde vielleicht auch noch so ein Rest irgendwo drin, da kann man die Reste dann an den Mitarbeitern verspritzen", beichtet sie einem schockierten Jauch.