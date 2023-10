Wilsberg: Tampon-Zange, nackte Frau im Büro und eine Leiche

Die Bielefelder Kommissare Thuong Nhi und Harald Drechshage (l.) konkurrieren mit Overbeck um die Stelle als Gleichstellungsbeauftragte(r). © ZDF/Thomas Kost

Overbeck (Roland Jankowsky, 55) hat genug. Der Kriminaloberkommissar will Gleichstellungsbeauftragter im Polizeipräsidium werden und hofft, über einen Plausch mit Kriminalrat Schaaf (Rainer Laupichler, 66) schnell an die Stelle zu kommen.

Dieser setzt ihn aber in Kenntnis, dass mit den Bielefelder Kommissaren Harald Drechshage (Stefan Haschke, 41) und Thuong Nhi (Mai Duong Kieu, 36) Konkurrenz im Rennen ist.

Wenig später ereignet sich aber auch ein Tötungsdelikt. Carsten Wenkler (Thomas Jansen, 48) wird tot aufgefunden.

Der Verleger der neuen Frauen-Zeitschrift "Feminism For Future" hatte sich am Vortag einen Shitstorm eingehandelt, da den Print-Ausgaben eine Zange zur Tampon-Entfernung und ein libidinöses Serum beigelegt war, "das die lustsenkenden Nebenwirkungen der Antibaby-Pille kompensiert". Geschäftspartner Ralf Bemmel (Oscar Ortega Sánchez, 61) sagte stolz: "So bleibt die Verhütung weiterhin in weiblicher Hand."