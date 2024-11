Wird Nathalie schwanger? Cosimo hat "Angst, dass Vierlinge kommen"

Cosimo Citiolo (42) und Freundin Nathalie Gaus (31) wollen ein Baby. © RTLZWEI

Vorab: Selbst wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt, wolle Cosimo seine Freundin nicht verlassen. "Guck mal, was für eine sexy Lady ich habe", sagt er in der RTLZWEI-Serie "B:REAL". Angst habe er nur, "dass Vierlinge kommen. Was macht man dann? Dann ist vorbei!"

Der erste Weg führt beide zum Frauenarzt. Cosimo wundert sich, wie es dort aussieht. "Ich war das erste Mal bei einem Frauenarzt. Die zeigen immer Domina-Bilder, aber so sieht's da nicht aus."

Nathalie staunt: "Wer zeigt so was?" Die DSDS-Legende habe dies in Erotikfilmen so gesehen. "Ich dachte, du guckst keine Erotikfilme mehr", wundert sich seine Angebetete. Er entgegnet, dass es aus früheren Zeiten stamme. Glauben wir ihm mal.

Schon seit einem Jahr benutze die 31-Jährige keine Spirale mehr zur Verhütung. Dass Nathalie vor ihrer Periode Schmerzen hat, hört sich für die Medizinerin nach einer möglichen Endometriose an, also einer krankhaften Wucherung der Gebärmutterschleimhaut. "Das kann auch ein Hinderungsgrund für eine Schwangerschaft sein."

Beim Ultraschall werden aber zunächst keine Auffälligkeiten festgestellt.