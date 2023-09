Wolfsjagd: Tote Frau mit klaffender Fleischwunde - Waren es Wölfe?

Bernau bei Berlin - Tierischer oder menschlicher Täter? Obwohl eine Wunde am Bauch einer toten Frau klar für eine Wolfsattacke spricht, deutet schnell vieles auf einen Mord hin. Im ARD- Film "Wolfsjagd" beginnt in den Wäldern Brandenburgs eine grausame Spurensuche.

Sara Jahnke macht sich auf die Suche nach der scheinbar gefährlichen Wölfin. © ARD Degeto/Conny Klein

Amira Tarzi (gespielt von Artemis Chalkidou, 51) zeigt der Wildhüterin Sara Jahnke (Maria Simon, 47) ein von der örtlichen Großfleischerei versendetes Video. Es zeigt eine junge Wölfin, die sich Menschen ungewöhnlich nähert.

"Sie ist letztes Jahr schon auffällig gewesen, deswegen wurde sie bereits besendert. Jetzt hat sie sich dem Kindergarten genähert. Sie muss angefüttert worden sein, deshalb ist sie so nah rangekommen", berichtet Tarzi, die von Jahnke verlangt, das Tier zu "entnehmen", was in den meisten Fällen erschießen heißt.

Mit ihrem Gewehr macht sich die mittlerweile in Kanada lebende Wolfsexpertin auf den Weg nach Schönforst, wo sie Wildkameras ausliest und Spuren der wilden Vierbeiner verfolgt.

Als sie den Tieren ganz nah ist, bemerkt sie in der Ferne eine auf dem Boden liegende Person. Es ist eine junge Frau. Sie ist tot und weist im Bauchbereich eine große Fleischwunde auf. Zuvor war sie mit einer zweiten Frau in absoluter Panik durch den Wald gerannt und gestürzt.

Umgehend informiert die Wildhüterin ihren Vater Robert Jahnke (Jörg Schüttauf, 61), der Polizist auf der örtlichen Wache ist.