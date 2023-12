"Your Songs" in Leipzig: Stars wie Take That und Ronan Keating erzählen Storys hinter ihren Hits

In der neuen Ausgabe von "Your Songs" berichten Ronan Keating, Wincent Weiss und Co. von den Geschichten hinter ihren Songs.

Von Anna Gumbert

Leipzig - In den Liedtexten vieler bekannter Musiker stecken persönliche Geschichten und Emotionen. Darüber wollen Stars wie Ronan Keating (46), Wincent Weiss (30) oder Adel Tawil (45) in der neuen Ausgabe von "Your Songs" berichten.

Ronan Keating (46) mit Studioband auf der MDR-Bühne. © MDR/Enrico Meyer Was steckt hinter den Zeilen von "Back for Good" von Take That? Wie schreibt Schmusesänger Weiss seine Songs und wie verarbeitet Weltstar Anastacia (55) ihre persönlichen Schicksalsschläge? Über all das wollen die geladenen Musiker bei "Your Songs" sprechen und dabei ihre persönlichsten Hits zum Besten geben. Unterstützt werden die entsprechenden Songs vom MDR-Sinfonieorchester und einer achtköpfigen Studioband. Die Moderation übernehmen Jeanette Biedermann (43) und Gregor Meyle (45), die natürlich auch selbst zum Mikrofon greifen werden. Insgesamt werden 23 teils bislang unaufgeführte Songs performt, außerdem sind unter anderem Tawil, Keating oder die österreichischen Rocker von Wanda mit von der Partie.

Jeanette Biedermann (43) und Gregor Meyle (45) moderieren "Your Songs". © MDR/Enrico Meyer