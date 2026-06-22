ZDF-Fernsehgarten mit "Nippelalarm" und Kiwi im nassen Kleid: "Sieht man meinen Po?"

Mainz - "Nippelalarm!" wurde auf "X" gespottet: Der ZDF-Fernsehgarten am dritten Juni-Sonntag wurde zur Hitze-Schlacht - und Kultmoderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) sprang mit einem weißen Kleid am Leib in den Pool! "Sieht man meinen Po?", fragte sie lachend.

Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) empfing am Sonntag bei extremer Hitze die Fans des ZDF-Fernsehgartens zu einer Discofox-Party. © ZDF/Jana Kay

Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld eine offizielle Warnung wegen extremer Hitze für Mainz herausgegeben - und das ZDF-Showgelände liegt in der prallen Sonne!

Schon gleich zu Beginn der Sendung monierte die 61-Jährige die Temperaturen: "59 Grad unterm Glasdach", sagte sie ächzend, als sie unter einer der gläsernen Regen-Abdeckungen stand.

Etwa eine halbe Stunde später klagte die ehemalige Leistungsschwimmerin: "Es ist so heiß!" Bei der Vorstellung der Randsportart "Stand-up-Paddling" schützte sie sich mit einem weißen Schirm vor der Sonne.

Kiwi dachte nun laut darüber nach, einfach in den Pool zu springen, in dem gerade die Sportler ihr Können demonstrierten. "Ab, rein mit dir!", schallte es dazu aus den Reihen der Zuschauer vor Ort.

Sie tat es tatsächlich: Die 61-Jährige legte das Mikrofon aus der Hand und sprang ins Wasser. "Brille ab, weil weißes nasses Kleid", ätzte einer der Fernsehgarten-Nörgler auf "X" dazu.