Kiwi entschuldigt sich beim Publikum: "ZDF-Fernsehgarten" versinkt komplett im Chaos

Mainz - Eigentlich war für den " ZDF-Fernsehgarten " am heutigen Sonntag die große "Darts-Party" angekündigt. Aber als die ersten Pfeile aufs Board geworfen wurden, da war die Show auch schon fast vorbei und versank schließlich komplett im Chaos.

Auch wenn das alles mit Darts nur am Rande zu tun hatte, war die Stimmung im Publikum dennoch überraschend gut. Denn viele hatten sich in bester "Ally Pally"-Manier verkleidet und wedelten mit den obligatorischen "180"-Tafeln herum.

Allerdings ging es in den insgesamt drei Spielrunden erst einmal darum, Plastikbälle auf eine Riesenscheibe zu kicken oder Luftballons zum Platzen zu bringen. Dabei bekam Hopp prominente Unterstützung von Comedian Simon Gosejohann (47), während Clemens gemeinsam mit dem unvermeidlichen Paul Janke (41) im Team antrat.

Aber der Reihe nach: So waren die Voraussetzungen für ein bisschen Darts im "Fernsehgarten" ja prinzipiell gar nicht so schlecht. Pfeile-Spezialist Elmar Paulke (53) gab den Co-Moderator, eingeladen waren mit Max Hopp (26) und Gabriel Clemens (39) zwei der bekanntesten Gesichter der deutschen Darts-Szene.

"Männer mit dicken Bäuchen mit der '180' drauf. Ich hab' schon verstanden", hatte schließlich auch Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (57) irgendwann für sich entdeckt, was den Darts-Sport so ausmacht.

"Das Publikum ist doch hackedicht ..." oder "Das, was im Publikum vorher verteilt wurde, will ich auch haben", befanden dann auch einige der fleißigen Twitter-Kommentatoren.

So eierte die "Darts-Party" unter regelmäßigem "Seven Nation Army"-Gegröhle auf das "große" Finale zu, wo die Teams Hopp/Gosejohann und Clemens/Janke sich endlich an der Darts-Scheibe gegenüberstanden.