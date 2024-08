ZDF-Fernsehgarten: Kiwi in Sorge um ihre "Boobies"

Der ZDF-Fernsehgarten am ersten August-Sonntag stand unter dem Motto Sommerparty. Dabei stieg Andrea "Kiwi" Kiewel in den Pool und sorgte sich um ihre Boobies.

Von Florian Gürtler

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten am ersten August-Sonntag Stand unter dem Motto "Sommerparty". Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (59) wurde wie üblich vom Publikum in Mainz-Lerchenberg mit Jubel und Standing Ovations begrüßt. Doch eine Sache verwirrte: Warum wurde die 59-Jährige von dem Sprecher aus dem Off als "Andrea 'Taylor' Kiewel" angekündigt?

Die ehemalige Leistungsschwimmerin Andrea "Kiwi" Kiewel (59) empfing alle Fans des ZDF-Fernsehgartens am ersten Augustsonntag zu einer "Sommerparty". © ZDF/Marcus Höhn Die Moderatorin trug tatsächlich ein hellblaues "Taylor Swift"-Fanshirt. Unter den Fernsehgarten-Nörglern auf "X" (vormals "Twitter") kam gleich die - sicher nicht ganz ernst gemeinte - Frage auf, ob etwa tatsächlich die 34-jährige US-Sängerin in der Show auftreten würde. Als erster Musik-Akt trat jedoch nicht Taylor Swift, sondern das DJ-Team "SOS Project" zusammen mit Sänger Dante Thomas (46) auf. ZDF-Fernsehgarten ZDF-Fernsehgarten: Kiwi mit schrägem Franzosen-Outfit und unangenehmes Klischeegehabe! Danach zeigten einige muskulöse junge Männer, wie gut sie mit freiem Oberkörper auf einer nassen Plastikplane rutschen können. Kiwi genoss den Anblick der Sportler sichtlich, bemerkte aber, dass sie zu derartigen Rutschpartien nicht in der Lage sei. "Ich sorge mich um meine Boobies", gestand die 59-Jährige. Zudem kündigte die ehemalige Leistungsschwimmerin an, später in den Fernsehgarten-Pool zu steigen und stellte einen Auftritt im "String-Bikini" in Aussicht.

Barkeeper Nic Shanker mixt Cocktails im ZDF-Fernsehgarten

Im weiteren Verlauf der Show - und unter drohenden grauen Wolken am Himmel - traten das Pop- und Dance-Projekt "Blue Lagoon" sowie der Musiker Wally Warning auf. Zudem mixte der aus dem Fernsehen bekannte Barkeeper Nic Shanker (42, "First Dates") Cocktails mit und ohne Alkohol, welche Kiewel an einzelne Zuschauer verteilte. Dem Publikum vor Ort sowie an vor den Fernsehbildschirmen stellte die 59-Jährige die Frage, was für ein Cocktail zum "Fernsehgarten" gemixt werden könnte? Auf "X" ätzte einer der Nörgler umgehend: "Wenn der #Fernsehgarten ein Cocktail wäre, dann wäre er 100 % Fusel-Vodka 😅."

Spaghetti-Eis von Dario Fontanella im Fernsehgarten

Sommerlich-gemächlich dümpelte die Live-Show weiter. Der Songwriter Moss Kena (26) und die erst 15 Jahre alte Sängerin Roberta Fauteck ("The Voice Kids") traten auf. Zudem kredenzte der Gelatiere Dario Fontanella Spaghetti-Eis - der 72-Jährige nimmt für sich in Anspruch, diese spezielle Eis-Variante erfunden zu haben. Der Speiseeis-Hersteller war der Ersatz für den Auftritt von Fernsehgarten-Koch Armin Roßmeier (75), was von einem der Nörgler auf "X" sehr bedauert wurde. Etwas später ging dann Regen über Mainz-Lerchenberg nieder, doch die Show ging unverdrossen weiter.

ZDF-Journalistin Amelie Stiefvater fällt ins Wasser

Windböen, graue Wolken und Regen begleiteten den Fernsehgarten weiter. Nic Shanker trat ein zweites Mal auf und mixte nun wirklich einen Cocktail zu der ZDF-Show, der unter anderem eine ordentliche Portion Wodka enthielt. Später folgte dann eine Live-Schalte zu Journalistin Amelie Stiefvater (34) und dem Kanuten Sebastian Brendel (36) nach Paris, dem Austragungsort der Olympischen Sommerspiele. Die 34-Jährige versuchte, sich unter dem enthemmten Grölen der Zuschauer in Mainz-Lerchenberg als Kanutin - und fiel prompt ins Wasser. Derweil klarte der Himmel über dem Show-Gelände auf. Später trat die 78-jährige Sängerin Gloria Jones mit "Tainted Love" auf.

Andrea "Kiwi" Kiewel im Fernsehgarten-Pool

Ihre Ankündigung vom Anfang der Show setzte Kiwi zum Ende hin tatsächlich um: Die 59-Jährige schwamm im Fernsehgarten-Pool, allerdings nicht in einem "String-Bikini", sondern in einem schwarzen Neoprenanzug. Der Anlass für die Schwimm-Einlage war ein Rekordversuch: Eine junge Frau und ein junger Mann versuchten sich im Rückenschwimmen, während sie halb mit Wasser gefüllte Flaschen auf ihrer Stirn balancierten.