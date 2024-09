ZDF-Fernsehgarten: Entjungferte Piloten und eine Welle der Empörung

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten biegt in die Schlussphase der diesjährigen Saison ein. Das ist aber noch lange kein Grund dafür, nicht mehr mit Feuereifer dabei zu sein. Auch am heutigen Sonntag durften Pannen und Peinlichkeiten an allen Ecken und Enden nicht fehlen - als kleines Extra sorgte Moderatorin Andrea Kiewel (59) für eine kleine Welle der Empörung.

Ein Mal mehr zeigte sich auch ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel (59) nicht fehler- und zweideutigkeitsfrei. © Sascha Baumann/ZDF/dpa

Unter dem Motto "Das große Schlagerfestival" sollte auf dem Mainzer Lerchenberg eine riesengroße Sause vollgepackt mit guter Stimmung steigen.

Die musikalischen Gäste, zu denen unter anderem Urgesteine wie Bernhard Brink (72), Michael Holm (81) oder Patrick Lindner (63) zählten, waren auch durchaus in der Lage die Fans auf den Rängen in Bewegung zu bringen.

Doch hörte man auf einige der Texte, so konnten einem etliche eindeutig zweideutige Anspielungen wohl nur mit Gehörschaden entgehen. Doch auch für diejenigen gab es Unterstützung - in Form der erneut lästerfreudigen X-Community. Als erstes hatte man sich auf den Song "Es war in Wuppertal" von den Schlagerpiloten eingeschossen.

So heißt es dort an einer Stelle im Text: "Es war im Wuppertal, wo sie das Herz mir stahl. Sie wollte nur mit mir spiel'n und ich ließ mich gerne verführ'n" - holla! In etlichen Beiträgen wurde nicht nur darüber gerätselt, warum derartige Liedtexte einem Publikum präsentiert würden, in dem sich auch Kinder befänden.

Wiederum andere User waren von dem Song wohl derart wenig beeindruckt, dass sie konstatierten: "So ein Lied hat nicht einmal Wuppertal verdient". Doch nicht nur Wuppertal war an diesem Fernsehgarten-Nachmittag wohl ein Ort für kleine Schweinereien.

Mit ihrem Titel "Ich fand das ganz große Glück im Zug nach Osnabrück" beträllerten Cliff & Rexonah (bürgerlich Verena Rendtorff und Andreas Zaron) ohne Umschweife eine heiße Liebelei während einer Zugfahrt.