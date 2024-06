ZDF-Fernsehgarten mit EM-Polonaise: Drogen-Eklat im Publikum?

Der Unterhaltungswert war in der Tat fragwürdig, die Spöttereien auf X wurden derweil ziemlich schwarz-ironisch: "Kinder, hier könnt Ihr wöchentlich sehen, was passiert, wenn Ihr Eure Medikamente nicht nehmt!"

Die Moderatorin glaubt an einen weiteren Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM. © Hannes P. Albert/dpa

Mit einer minutenlangen Vorführung im sportlichen Seilspringen und einem Auftritt von DSDS-Sieger Ramon Roselly (30, "Süchtig") plätscherte der ZDF-Fernsehgarten weiter.

"Marv der Zauberer" durfte noch einmal das Publikum langweiligen und Bernhard Brink (72) sang ein Duett mit Schlagersängerin Madlen Rausch (28): "How do you do".

Nach einem erneuten Auftritt von Hansi Hinterseer ("Dein Herz war leider nur geliehen") und einer tänzerischen Artistik-Vorführung von Zirkus-Artist René Casselly (27, "Ninja Warrior ") zusammen mit Anna-Carina Woitschack durfte die Kölner Mundart-Band "Brings" mit einem Hit-Medley schließlich den Rausschmeißer singen und die Show endete ohne Regenguss.

Kiwi verabschiedete sich mit einer prophetischen Aussage zur Fußball-Europameisterschaft: Der ZDF-Fernsehgarten am kommenden Sonntag stünde unter dem Motto "Hurra, wir sind im Halbfinale!".