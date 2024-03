Marc Barthel über neue "Notruf Hafenkante"-Staffel: "Es wird einige Veränderungen geben!"

Nach dem Schock im Staffelfinale vergangenen Donnerstag fiebern alle "Hafenkantis" schon jetzt der 19. Staffel von "Notruf Hafenkante" entgegen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach dem Schock im Staffelfinale vergangenen Donnerstag fiebern alle "Hafenkantis" schon jetzt der 19. Staffel von "Notruf Hafenkante" entgegen und wollen unbedingt wissen, wie es mit den neuen Teampartnern Kris und Isa weitergehen wird. TAG24 traf Marc Barthel (34) am Sonntag am Rande der "Hercules"-Weltpremiere in Hamburg und hat versucht, ihm ein paar Details zu entlocken.

Marc Barthel (34) in seiner Rolle als Kris Freiberg zusammen mit Lilli Hollunder (37) alias Isa Nowak. © ZDF/Boris Laewen "Es wird wie immer spannend, es sind tolle Geschichten geplant. Und es wird einige Veränderungen geben, worauf die Fans noch gar nicht spekulieren konnten oder können." Mehr durfte der "Kris Freiberg"-Darsteller leider noch nicht verraten, wohl aber, dass gerade schon wieder fleißig gedreht wird. "Allein bei meiner Geschichte passiert so viel, ich habe so viele Drehtage wie noch nie, weil ich gerade die Chance bekomme, eine echt tolle Geschichte zu erzählen", so der 34-Jährige. Rote Rosen "Rote Rosen": Michael und Carla schmeißen hin und wollen Lüneburg verlassen Doch jetzt die Fragen aller Fragen: Bleiben Isa (gespielt von Lilli Hollunder, 37) und Kris Streifenpartner? "Da muss man jetzt noch ein Moment warten, weil Isa hat - glaube ich - schon ziemlich Bock, wieder zu gehen. Aber wir werden es sehen", so Marc verschwörerisch. In der letzten Folge der 18. Staffel überraschte Isa mit der Nachricht, das PK 21 schon wieder verlassen zu wollen. Aussteigen wird Lilli Hollunder nur kurz nach ihrem Einstieg in die ZDF-Serie aber nicht, sie und Marc posten auf Instagram schon wieder fleißig gemeinsame Eindrücke vom Set. Fans dürfen sich also sehr wahrscheinlich auf einer Weiterführung der Geschichte um die beiden neuen Kollegen freuen.

