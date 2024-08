Anneli (†17) auf Gassirunde entführt und ermordet: "Man ließ uns keine Chance!"

Anneli-Marie Riße wurde nur 17 Jahre alt. © Bildmontage: privat

"Sie war super lebensfroh, total happy mit ihren Freunden und in der Schule und hat uns mit ihrer neugierigen, ausgeglichenen Art total begeistert - ein klassischer Sonnenschein", beschreibt Anett Riße-Schulze ihre jüngere Schwester in der ZDF-True-Crime-Doku "Verbrechen!".

Anneli ist kein Zufallsopfer. Weil ihr Vater erfolgreicher Bauunternehmer ist, wird sie zur Zielscheibe des arbeitslosen Kochs Markus B. und von Norbert K., einem Schrotthändler.

Es ist der 13. August 2015. An jenem Donnerstag schwingt sich Anneli am Abend auf ihr Fahrrad, um ihre tägliche Runde mit Familienhund Paula zu drehen. Kurz vor 20 Uhr klingelt das Handy ihres Vaters. Anneli steht zwar im Display, doch eine unbekannte Männerstimme ist am anderen Ende der Leitung. "Die Stimme offenbarte mir in gebrochenem Deutsch, dass sie Anneli festhalten."

Kurzzeitig habe er an einen Scherz geglaubt. Aber die Art des Tonfalles bringt ihn schnell zur Überzeugung: "Es ist todernst."

Schnell gibt es eine Geldforderung in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro. "Bei Nichtzahlung drohte man damit, das Kind nach Polen zu verbringen", erinnert sich Horst Kretzschmar von der Dresdner Polizei.

Uwe Riße beginnt, Annelis Gassirunde abzufahren. Und findet an einem Feldweg ihr Fahrrad mit dem angeleinten Hund. Heute steht hier eine Gedenktafel.