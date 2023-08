Sophie Passmann und Tommi Schmitt bekommen neue Show: So soll sie aussehen!

Das ausgerufene Ziel von Sophie Passmann und Tommi Schmitt lautet, "den Entertainmentfaktor zurück in die Talkshowlandschaft zu bringen", wie es in der Pressemitteilung des ZDF heißt.

In der Talkshow , die sich bewusst selbst nicht ganz so ernst nehmen möchte, werden die beiden Moderatoren jeweils auf vier Gäste aus unterschiedlichen Kulturbereichen treffen.

Eine ernste Talkrunde soll die gemeinsame Show von Passmann und Schmitt auf keinen Fall werden. © ZDF und Ben Knabe

Unter den illustren Gästen findet man eine bunte Mischung, die zunächst einmal unerwartet erscheint.

Für die kommende Staffel bereits zugesagt haben unter anderem: Influencerin Dagi Bee (28), TikToker und Rapper Ski Aggu (25), "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka (51) sowie "Die Discounter"-Darsteller Merlin Sandmeyer (33) und Comedy-Legende Annette Frier (49).

Zudem werden auch die beiden durch ihre eigene Show "World Wide Wohnzimmer" bekannt gewordenen Entertainer Dennis und Benni Wolter (beide 32) am Start sein.

Los geht es ab Donnerstag, dem 14. September, um 22.15 Uhr in ZDFneo. In der ZDF-Mediathek ist die Folge bereits am 13. September um 18 Uhr zu sehen. Geplant sind vorerst acht Folgen.