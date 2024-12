Schluss mit dem Geböllere! Sieht so unsere Silvester-Zukunft aus?

Zell am See (Österreich)/Nizza (Frankreich) - Am Samstag ist der Verkauf von Silvester-Feuerwerk offiziell gestartet, seitdem wird hier und da schon gezündet und Neuheiten bereits vor dem Jahreswechsel getestet. Wie lang wird es dieses Geböllere aber noch geben? Einige Menschen suchen nach Alternativen oder haben diese schon gefunden.

Chemikerin Dr. Magdalena Rusan von der Ludwig-Maximilians-Universität in München forscht am Feuerwerk der Zukunft. © ZDF/Bilderfest GmbH

Dass Raketen, Batterien und Böller bald der Vergangenheit angehören, dafür forscht Dr. Magdalena Rusan an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Die Chemikerin hofft, mit einer umweltfreundlichen Mischung des chemischen Elements Bor ähnlich gute Farben entstehen zu lassen wie die derzeit eher umweltbelastenden Alternativen. Das wird in der ZDF-Doku "Feuerwerk der Zukunft" beleuchtet.

Aktuell kommt es in der Silvesternacht zu einer hohen Feinstaub-Belastung, zu in die Umwelt gelangenden Giftstoffen, einem deutlichen Anstieg an Verletzten, möglichen Hörschäden und in Panik geratenden Tieren.

Damit dies ein Ende hat, arbeitet man in Zell am See schon länger an Alternativen. Hier in den österreichischen Alpen werden zu Feierlichkeiten Fontänen auf dem Zeller See angeschaltet, die pro Minute und Düse 1000 Liter Wasser 40 Meter in die Höhe schnellen lassen.

"Wir verbrauchen nur Wasser und Strom", erzählt Entwickler Daniel Ploil. "Strom ist in Österreich bedingt durch Wasserkraft en masse vorhanden. Man muss es so sagen: Es ist die umweltfreundlichste Show."