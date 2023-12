Dicke ZDF-Panne: Sender zu spät bei EM-Auslosung!

Mehrere Werbespots später schaltete das ZDF dann endlich in die Elbphilharmonie, wo gerade David Garrett (43) samt Orchester performte. "Wir schleichen uns verspätet rein", heißt es vom Kommentator.

Das übertragende ZDF hat sich elf Minuten (!) zu spät auf die EM-Auslosung geschaltet, die in der Hamburger Elbphilharmonie stattgefunden hat.

Den Grund für die Verspätung gab Müller-Hohenstein mit folgenden Worten an: "In Hamburg passiert im Moment noch nichts Entscheidendes", so die Sportmoderatorin.