Zwei Seiten des Abgrunds: Jugend-Killer sieht heute völlig anders aus

Wuppertal - Ab dem heutigen Mittwoch zieht ein neuer Thriller die Zuschauer in seinen Bann. In der sechsteiligen Serie "Zwei Seiten des Abgrunds" wird eine Polizistin mit dem Wiedersehen mit dem Killer ihrer Tochter konfrontiert - und muss seinetwegen auch um das Leben ihrer zweiten Tochter bangen.

Polizistin Luise Berg sieht den Mörder ihrer Tochter, Dennis Opitz (M.), im Baumarkt. © RTL/Warner TV Serie/Wolfgang Ennenbach

"Das Besondere ist die außergewöhnlich vielschichtige Story, die sowohl sehr tiefe Abgründe hat, als auch sehr viel Liebe, Humor und Poesie. Niemand unter den vielen Figuren ist nur 'gut' oder nur 'böse'. Alle Charaktere sind sehr vielseitig und tief", sagt Hauptdarstellerin Anne Ratte-Polle (48) über die neue Thriller-Serie.

Und so startet Folge 1: Eine Hütte im Wald. "Tut mir leid, dass ich etwas rabiat werden musste", sagt Dennis Opitz (gespielt von Anton Dreger, 26) zu Luise Berg (Anne Ratte-Polle), die in anfleht: "Bitte, wir können das alles klären. Aber nicht so."

Er schreit: "Halt dein Maul, halt dein beschissenes Maul endlich." Es fällt ein Schuss. Und Luises Tochter Merle (Josephine Thiesen, 23) ist tot.

Jahre später sieht Polizistin Luise bei der Aufnahme eines Diebstahls in einem Baumarkt zufällig den Killer ihrer Tochter an der Kasse stehen. Sie findet heraus, dass der wegen Totschlags Verurteilte schon nach knapp sechseinhalb Jahren vorzeitig entlassen wurde - und damit mehr als zwei Jahre früher. Obwohl er Merle mit 24 Messerstichen umbrachte.

Berg spricht mit Polizeichef Holger Tesche (Dirk Martens, 58), der ihre Sorgen und Ängste nicht nachvollziehen kann. Immerhin habe sich der Ex-Häftling sehr verändert und eine "vorbildliche Sozialprognose".