Twitch-Drillinge machen alles zusammen - sogar die gleiche Brustvergrößerung?

Hannah, Katherine und Nadia (alle 27) machen einfach alles zusammen. © Screenshot/Instagram/thecapassotriplets

"Wir machen alles zusammen. Wir machen alles seit unserer Geburt, seit dem Mutterleib zusammen. Und wir werden uns niemals trennen oder voneinander getrennt sein", verraten die drei in der Sendung "Hooked on the Look".

"Ich fühle mich so glücklich und gesegnet, dass ich von Anfang an mit zwei besten Freundinnen geboren wurde", sagt Nadia.

Während der Pandemie bauten sich die Party und Schönheits-OPs liebenden Frauen eine treue Followerschaft auf Twitch auf und streamen dort, wie sie gemeinsam zocken. Von einigen ihrer Fans werden sie als "Boobie Streamers" bezeichnet.

Für Männer bleibt bei ihrer engen Bindung allerdings wenig Zeit. "Wir daten nicht", erklären die Drillinge. Stattdessen wollen sie den Rest ihres Lebens zusammen verbringen. Klar, die Capasso-Schwestern machen sich gerne schick, aber "wir machen das nicht für Männer, wir machen das für uns selbst".

Um sich noch ähnlicher zu sein, wollen Nadia und Katherine sich sogar die Brüste auf die Größe ihrer Schwester Hannah operieren lassen. Doch Mama Donna ist dagegen! "Wie kommt es, dass niemand an der Hautpflege-Linie, den veganen Lebensmitteln oder irgendetwas von den anderen Sachen, über die wir geredet haben, gearbeitet hat?"