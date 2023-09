Twitch-Star bringt das Quiz-Taxi zurück: "Ich bin auf die Reaktionen gespannt!"

Das "Quiz Taxi" ist zurück: Twitch-Star und Hamburger Amar (28) will den TV-Klassiker auch für ein jüngeres Publikum zugänglich machen.

Von Madita Eggers

Hamburg/Köln – Das "Quiz Taxi" ist zurück: Twitch-Star Amar (28) will den TV-Klassiker auch für ein jüngeres Publikum zugänglich machen. Parallel zur Neuauflage des originalen "Quiz Taxis" mit Thomas Hackenberg (61) auf Kabeln Eins gibt es seit Mitte September ein Spin-off der Kult-Sendung auf der Streaming-Plattform "Joyn". Im Interview mit TAG24 verriet der Hamburger, wie es dazu kam und was das Format so besonders macht.

Seit Mitte September ist Amar (28) der Gastgeber des neuen Spin-offs "Quiz Taxi – Joyn Edition". © Joyn/ Julia Feldhagen TAG24: Amar, wie kam es dazu, dass Du der neue Moderator der "Quiz Taxi – Joyn Edition" geworden bist? Amar: Das "Quiz Taxi" ist eine Sendung, die ich in meiner Jugend gerne gesehen habe. Ich mochte daran immer die Idee, eine Quiz-Show in eine ungewöhnliche Umgebung zu bringen und mir hat die Interaktion zwischen Thomas Hackenberg und seinen Gästen – aber auch mit den Passanten beim Einsatz des Jokers – gefallen. Als Joyn mich gefragt hat, ob ich interessiert wäre, der Quizmaster für ein Spin-off zu sein, musste ich nicht lange überlegen und habe zugesagt. Unterhaltung "Ich hab nicht mehr alle Erinnerungen": Hat Bill Kaulitz seine Wiesn-Liebe schon wieder vergessen? TAG24: Hast Du Dir alte Folgen in Vorbereitung auf Deinen neuen Job noch einmal angeguckt? Amar: Ich habe mir die Sendung damals gerne angeschaut und natürlich habe ich ein paar Best-ofs in Vorbereitung auf meine eigene Show gesehen. Ich wollte es aber bewusst nicht 1:1 kopieren, sondern auf den Grundlagen der alten Sendung meine eigene Note und Persönlichkeit einbringen. TAG24: Quizzt Du privat auch gerne? Amar: Quiz-Formate sind oft kompakt und unterhaltsam und auf Twitch z.B. auch sehr bei der Community beliebt. Dort habe ich es auch schon als Content-Element eingebaut und habe auch selbst viel Spaß daran. TAG24 : Wird es Unterschiede zum TV-Klassiker geben?



Amar: Das Grundprinzip war früher schon geil und wird natürlich für das "Quiz Taxi – Joyn Edition" nicht verändert. Es geht mir darum, mit meiner persönlichen Art, den passenden Fragen und durch die Auswahl einiger Teilnehmer im Creator Special, das "Quiz Taxi" auch meiner Twitch- und Social-Media Community näherzubringen, die mit den meisten linearen TV-Formaten keine Berührungspunkte mehr hat. : Das Grundprinzip war früher schon geil und wird natürlich für das "Quiz Taxi – Joyn Edition" nicht verändert. Es geht mir darum, mit meiner persönlichen Art, den passenden Fragen und durch die Auswahl einiger Teilnehmer im Creator Special, das "Quiz Taxi" auch meiner Twitch- und Social-Media Community näherzubringen, die mit den meisten linearen TV-Formaten keine Berührungspunkte mehr hat.

Amar: "Humor ist und bleibt immer eine wichtige Zutat!"

TAG24: Wie waren die Dreharbeiten? Amar: Die Dreharbeiten waren fordernd, aber haben eine Menge Spaß gemacht. Wir mussten innerhalb kürzester Zeit viel produzieren, das geht nur mit einem professionellen und eingespielten Team. Aus meiner Sicht ist es die ungewöhnliche Situation, nichtsahnend in ein Taxi einzusteigen und plötzlich in einer Gameshow zu sitzen. TAG24: Was macht dieses Format so besonders? Amar: Für den Zuschauer sorgt meiner Meinung nach das kompakte und schnelle Spielprinzip dafür, dass es nie zu ernst oder zu langatmig wird. Und natürlich auch der Quizmaster und seine Gäste: Humor ist und bleibt immer eine wichtige Zutat. TAG24: Wurde wie bei der Vorlage auch in unterschiedlichen Städten gedreht? Amar: Unsere Dreharbeiten waren ausschließlich in Köln. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass für mich geplant wurde, wer wann in mein Taxi einsteigt. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Kölner Teilnehmer absolut super waren und Köln eine sehr "Quiz Taxi"-freundliche Stadt ist.

"Thomas Hackenberg und mich verwechselt man nicht so schnell!"