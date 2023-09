"Ich hab nicht mehr alle Erinnerungen": Hat Bill Kaulitz seine Wiesn-Liebe schon wieder vergessen?

Die beiden Männer gingen auf Tuchfühlung. © Felix Hörhager/dpa

In der neuen Podcast-Folge "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" melden sich die Zwillinge Bill und Tom (34) nach ihrer erstmaligen Sause auf dem Oktoberfest in München bei ihren Zuhörern aus Berlin zurück.



Im Gegensatz zu seinem Bruder scheint der "Tokio Hotel"-Frontmann noch reichlich verkatert zu sein und betont dies auch immer wieder im Zusammenhang mit seinen dortigen Aktionen.

Der Musiker zeigte sich im Käfer-Zelt nämlich ziemlich verschmust mit Model Marc Eggers. Zwischen den beiden soll sogar richtig heftig geknutscht wurden sein. Jetzt scheint sich der Sänger daran nicht mehr erinnern zu können zu wollen!?

"Ich bin so richtig hungover. Mir geht's so richtig, richtig schlecht", verkündet Bill am Anfang des Podcasts. Laut eigener Aussage war er auf dem Oktoberfest "so rotzen voll", dass er sich nicht mehr an alle Situationen des Tages erinnern kann. "Ich hab nicht mehr alle Erinnerungen", gibt der Frontsänger zu.

Bislang äußerte sich der gebürtige Leipziger nicht zu den heißen Ereignissen und lässt die Gerüchteküche weiter brodeln. "Ich hatte sowieso nur Augen für eine Person an dem Abend", sagt Bill etwas verlegen, doch dann rudert er zurück und meint, "Ich war so abgelenkt, aber auch so betrunken".