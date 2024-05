Hier entsteht das "spektakulärste Bauprojekt" des Miniatur Wunderlands

Nach den Abschnitten Patagonien und Rio de Janeiro sollen nun weitere Teile Südamerikas im Hamburger Miniatur Wunderland entstehen.

Von Nora Petig, Madita Eggers

Hamburg - Dank einer extra für das Miniatur Wunderland angefertigten Brücke ist dieses 2020 um stattliche 3000 Quadratmeter erweitert worden. Quasi auf der anderen Seite des Atlantiks sind in den vergangenen Jahren bereits die Abschnitte Patagonien und Rio de Janeiro feierlich eröffnet worden. Weitere Teile Südamerikas sollen jetzt folgen.

Die Geisterstadt "Humberstone" in Chile ist heute UNESCO Weltkulturerbe und eines von Sönke Freitags aktuellen Projekten im Wunderland. © Madita Eggers/TAG24 Als sogenannter Begrüner immer mit dabei: Modellbauer Sönke Freitag. Aktuell arbeitet der Hamburger allerdings nicht an der Modellierung einer Landschaft, sondern baut die Geisterstadt "Humberstone" in der Atacama-Wüste in Chile nach. Dieses Mal ausnahmsweise anhand von Bildern des dort ansässigen Museums, denn eigentlich reisen die Modellbauer seit rund acht Jahren auch zu den Orten, die sie nachbauen. Aber: "Da will ja keiner hin", so Sönke im TAG24-Interview. Sehen will man sie dann aber doch. Wer wirklich schon einmal da war, wird bei der Eröffnung Ende 2025 allerdings einige Details vermissen: "Es war eine Stadt mit 5000 Einwohnern und ich baue alles gequetscht auf nicht einmal einen Quadratmeter. Da wird ganz viel gestrichen." Unterhaltung Neuer "Miniatur Wunderland"-Abschnitt mit weltweit einzigartiger Technik eröffnet Im Fokus sollen die Produktionshalle und die sogenannten Salpeter-Maschinen stehen. Aus den abgebauten Nitrat-Salzen wurde im 19. Jahrhundert vor allem Sprengstoff hergestellt. "Bei uns soll es dann so sein, dass wir tagsüber Touristen durch die Stadt gehen lassen und nachts erwacht die Stadt zu dem, was sie früher einmal war. Die Salpeter-Maschinen fangen wieder an zu drehen und die Züge zu fahren."

Modellbauer im Wunderland: "Ich denke seit vier Jahren nur noch an den Regenwald"

"Es ist immer erst der Tisch und dann Schienen da. Wenn das fertig ist, kommt die Landschaft", so Sönke Freitag gegenüber TAG24. Hier zu sehen ein paar Prototypen für die Regenwald-Bäume. © Tag24/Madita Eggers Während Sönke die Kupfer-Dächer für die Geisterstadt anfertigt, schweifen seine Gedanken regelmäßig zum nächsten Projekt: "Parallel denke ich seit vier Jahren nur noch an den Regenwald, dort gibt es allein 600 verschiedene Pflanzenarten." Mit mehr als 30.000 Bäumen auf 160 Quadratmetern über zwei Etagen gebaut, soll der geplante Regenwald inklusive den Anden und dem Amazonas das "spektakulärste Bauprojekt" des Wunderlands werden. Gebaut wird wie bei den Abschnitten Patagonien und Rio de Janeiro in Zusammenarbeit mit der Modellbauer-Familie Martinez, die die Gründer Frederik und Gerrit Braun (beide 56) vor acht Jahren in New York kennenlernten und von deren Arbeit begeistert waren. Unterhaltung Modellbauer berichtet von Diebstählen im Miniatur Wunderland Der eine Teil der Anlage entsteht dabei in Pila in Argentinien und der andere in der Hamburger Speicherstadt. Per Schiff wird die fertige (Teil-)Anlage dann nach Deutschland transportiert, so Sönke. "Dann stellen wir alles zusammen und werden die Stöße quasi überspachteln und mit Gebäum besetzen." Allein dieser Vorgang dauere noch einmal sechs bis acht Monate.

"Mal eben in einen Supermarkt gehen und Sekundenkleber kaufen, gibt es da nicht"