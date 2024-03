Enttäuschung bei arbeitslosen Punkern: "Ich zieh’ nicht in Brennpunkt"

Leipzig - Nachdem die Punker Paddy (39) und Lausi (32) in Leipzig noch große Töne gespuckt haben , wie ihre Traum-Wohnung auszusehen hat, macht sich nun Ernüchterung breit. Wieso? - Das berichtet "Hartz Rot Gold - Daily".

Stephan bietet den Punkern seine Hilfe an, denn er kenne jemanden in Leipzig, der möglicherweise eine Wohnung für das Paar samt Mitbewohner Asterix (51) und deren beiden Hunde hat.

"Bremerhaven ist tot", begründete Paddy den geplanten Umzug nach Leipzig . Dafür bekommt er von seinem Kumpel Zuspruch, denn auch dieser will aus der Stadt weg.

Als sich das Paar mit Kumpel Stephan trifft, der ebenfalls in der Doku zu sehen ist, ist ihre Hoffnung noch groß.

Lausi findet die Wohnungspreise in Leipzig zu teuer. © RTLZWEI

Der seit acht Jahren arbeitslose Paddy ist wütend: "Ich finde es einfach unfair in der Gesellschaft, die sollten es vielleicht mal ändern. Die Leute, die wirklich was ändern wollen an ihrem Leben, dass die denen 'ne Wohnung zur Verfügung stellen."

Eine günstige Wohnung, die Lausi gefunden hat, ist in der Eisenbahnstraße. Doch die schließt Paddy kategorisch aus. "Ich zieh’ nicht in Brennpunkt", da könne er auch in Bremerhaven bleiben.

Von ihrer Anfangseuphorie ist nicht mehr viel übrig, und auch Wunsch-Stadtteil Connewitz scheint unerreichbar zu sein, weshalb sie beschließen, zumindest den Anspruch herunterzuschrauben. "Stadtteil scheißegal, Hauptsache 'ne Bude erstmal", so Paddy.

Und die "Bude" hätte er gern schon gestern gehabt. Denn auch wenn er einen Job in Aussicht hat, könne er den Arbeitsvertrag erst unterschreiben, wenn er auch in Leipzig wohne.

Müssen die Punker nun doch vorerst in ihrem Wohnwagen unterkommen?

Wer die beiden auf ihrer Reise begleiten möchte, kann dies von Montag bis Freitag, 16.05 bis 17.05 Uhr, auf RTLZWEI tun. Darüber hinaus könnt Ihr Euch die Folgen "Hartz Rot Gold - Daily" auch vorab in der Mediathek ansehen.