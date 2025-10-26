Nach Ekel-Fund in Bierwurst: So reagiert Netto auf das virale Video

Reichshof - Da vergeht einem der Appetit: Influencerin Karina Bauer (30) behauptet, in einer abgepackten Bierwurst von Netto etwas gefunden zu haben, das da ganz sicher nicht hingehört - Knochenstücke.

Die Influencerin zeigt die angeblichen Knochenstücke in einem Video auf Instagram. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ _carry_iwanowna_

Auf Instagram macht sie ihrem Ärger Luft und warnt ihre Follower eindringlich vor dem Produkt.

Die Wurst stamme von der Netto-Eigenmarke Hofmaier, die in vielen Filialen im Kühlregal zu finden sei. Beim Essen habe sie plötzlich auf etwas Hartes gebissen und dann kleine Knochenteile bemerkt.

Das alles zeigt sie in einem Video und schreibt dazu: "Ich bin so schockiert. So was darf nicht passieren. Ich habe so Panik, dass ich etwas davon vielleicht schon unbemerkt gegessen habe. Das ist lebensgefährlich!"

Auch in den Kommentaren zeigen sich einige entsetzt von dem Fund. Andere meinen, aufgrund der Haltungsform nicht sonderlich überrascht zu sein.

Karinas Statement dazu: "Es spielt keine Rolle, welche Marke oder wie teuer die Wurst ist, so etwas darf bei Lebensmitteln einfach nicht passieren." Das Reality-Sternchen pocht nun darauf, "dass alle weiteren Produkte dieser Chargennummer zurückgerufen und umgehend aus dem Sortiment genommen werden".