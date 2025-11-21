Yeti-Waden bei "Sommerhaus"-Jenny? Fans zeigen sich amüsiert über diesen Look

Köln - Beim großen Wiedersehen vom " Sommerhaus der Stars " gab es am Dienstagabend nicht nur Drama, sondern auch einen Moment, der im Netz für einige Lacher gesorgt hat.

Jennifer Degenhart (27) und ihr Freund Marvin Kleinen (31) nahmen an Staffel 10 des "Sommerhaus der Stars" teil. © RTL / Stefan Gregorowius/ Werner/ Grellert

Reality-Sternchen Jennifer Degenhart (27) trug ein funkelndes Strasskleid, unten sah man plötzlich wuschelige Beine und weiße Sportsocken.

Ein Look, der mal so gar nicht zusammenpasst. Doch beim genaueren Hinschauen wurde schnell klar: Die Wuschel-Waden gehören ihrem Freund Marvin Kleinen (31).

Nur eine bestimmte Kamera-Perspektive sorgte für den skurrilen Anblick. RTL postete die Momentaufnahme mit dem Kommentar: "Warum redet eigentlich niemand über Jennys Beine?"

Kaum war das Bild online, überschlugen sich die Reaktionen.

"Es ist ja auch langsam Winter …", kommentierte Influencerin Pia Tillmann (39). Andere schrieben: "Das ist einfach so gut" oder fragten direkt: "Hat sie das Rasieren aufgegeben?"