Yeti-Waden bei "Sommerhaus"-Jenny? Fans zeigen sich amüsiert über diesen Look
Köln - Beim großen Wiedersehen vom "Sommerhaus der Stars" gab es am Dienstagabend nicht nur Drama, sondern auch einen Moment, der im Netz für einige Lacher gesorgt hat.
Reality-Sternchen Jennifer Degenhart (27) trug ein funkelndes Strasskleid, unten sah man plötzlich wuschelige Beine und weiße Sportsocken.
Ein Look, der mal so gar nicht zusammenpasst. Doch beim genaueren Hinschauen wurde schnell klar: Die Wuschel-Waden gehören ihrem Freund Marvin Kleinen (31).
Nur eine bestimmte Kamera-Perspektive sorgte für den skurrilen Anblick. RTL postete die Momentaufnahme mit dem Kommentar: "Warum redet eigentlich niemand über Jennys Beine?"
Kaum war das Bild online, überschlugen sich die Reaktionen.
"Es ist ja auch langsam Winter …", kommentierte Influencerin Pia Tillmann (39). Andere schrieben: "Das ist einfach so gut" oder fragten direkt: "Hat sie das Rasieren aufgegeben?"
Jenny nahm das Bild mit Humor und lieferte selbst die beste Pointe: "HAHAHAHA, das nenne ich mal echte Natürlichkeit: Kleid wie im Märchen, Beine wie im Leben."
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Stefan Gregorowius/ Werner/ Grellert, Instagram Screenshot/ dassommerhausderstars.rtl