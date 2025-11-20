Trotz Mega-Show im Vorjahr: RTL kippt Reality Awards

Köln - Trash-TV-Fans müssen dieses Jahr stark sein: Offenbar soll es 2025 keine Reality Awards von RTL geben und das, obwohl der Sender die Show erst letztes Jahr wie eine Mini-Oscar-Nacht groß inszeniert hatte.

TV-Star Luigi Birofio (26) auf dem roten Teppich der Reality-Awards 2024. (Archivfoto) © RTL /Julia Feldhagen

2024 sollten Fans erstmals bestimmen, wer in Sachen Reality-TV ganz vorne liegt: Ob "Sexytime des Jahres", "Beef des Jahres", oder "Faker des Jahres" – abgestimmt wurde über alles, was für Sendezeit gesorgt hat.

Moderiert wurde das Ganze von Sophia Thomalla (36), inklusive rotem Teppich, Live-Show und fetter Produktion durch RTL Studios.



Nun soll aber nach dem Debüt im letzten Jahr schon wieder Schluss sein. RTL soll die Neuigkeiten gegenüber dem Medienmagazin DWDL offiziell bestätigt haben.

Ob und wann es eine Neuauflage des Preises geben wird, sei unklar.

Auch der genaue Grund für die Absetzung des zuletzt erfolgreichen Formats bleibt offen.