YouTube-Star Jan Zimmermann (†27): Bester Freund teilt bewegende Worte
Königswinter - Der Schock sitzt immer noch tief: YouTuber Jan Zimmermann (†27), bekannt durch den Kanal "Gewitter im Kopf", verstarb Mitte November. Sein Freund Tim Lehmann (26) meldet sich nun mit einem emotionalen Abschiedsbrief auf Instagram.
In dem Post sind private Bilder der beiden zu sehen, wie sie gemeinsam Lachen, Erfolge feiern und sich sogar dasselbe Tattoo haben stechen lassen.
Schnell wird klar: Jan und Tim teilten mehr als nur ihren YouTube-Kanal, die besten Freunde und Geschäftspartner pflegten eine echte Seelenverwandtschaft.
So träumten offenbar beide davon, "eines Tages alt und klapprig auf der Veranda zu sitzen und von all unseren unfassbar besonderen gemeinsamen Erlebnissen zu erzählen", wie Tim schreibt.
Für ihn sei es immer noch unfassbar, dass ihr gemeinsamer Alltag, ihre Reisen, Drehs und Gespräche nie wieder stattfinden.
"Es ist ein Gedanke, der mich zusammen, mit einer Flut an Trauer zerrissen hat", gibt der 26-Jährige offen zu. Gleichzeitig erinnert er daran, wie mutig, freundlich und stark Jan gewesen sei.
Tourette, Freundschaft und Mut: Wie Jan Zimmermann die Herzen berührte
Jan und Tim starteten 2019 zusammen durch, indem sie auf humorvolle Art Jans Leben mit dem Tourette-Syndrom teilten.
Doch die Videos dienten nicht nur zu Unterhaltung, sie zeigten auch, wie wichtig ein offener Umgang mit der oftmals verhöhnten neurologischen Störung ist.
So habe Jan "es geschafft, sowohl Bekannte als auch völlig fremde Menschen zu berühren, sie durch seinen Umgang mit der Krankheit zu inspirieren und ihnen Mut zu schenken".
Die Erinnerung an Jan lebe in Tims Herzen weiter: "Ich werde dich niemals loslassen. Du fehlst mir so unglaublich."
Dass es seinen Fans und Wegbegleitern ähnlich gehen würde, merke er an der großen Anteilnahme im Netz: "Es ist unglaublich zu sehen, wie viele Menschen mit uns ihre Gefühle, ihre Geschichten und ihre gemeinsamen Momente teilen. Ich weiß, dass ihn das tief berührt hätte. Danke."
Titelfoto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa