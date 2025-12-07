YouTube-Star Jan Zimmermann (†27): Bester Freund teilt bewegende Worte

Königswinter - Der Schock sitzt immer noch tief: YouTuber Jan Zimmermann (†27) , bekannt durch den Kanal "Gewitter im Kopf", verstarb Mitte November. Sein Freund Tim Lehmann (26) meldet sich nun mit einem emotionalen Abschiedsbrief auf Instagram .

Jan Zimmermann (†27) und sein bester Freund Tim Lehmann (26) pflegten über Jahre zusammen den erfolgreichen YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf". (Archivbild) © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

In dem Post sind private Bilder der beiden zu sehen, wie sie gemeinsam Lachen, Erfolge feiern und sich sogar dasselbe Tattoo haben stechen lassen.

Schnell wird klar: Jan und Tim teilten mehr als nur ihren YouTube-Kanal, die besten Freunde und Geschäftspartner pflegten eine echte Seelenverwandtschaft.

So träumten offenbar beide davon, "eines Tages alt und klapprig auf der Veranda zu sitzen und von all unseren unfassbar besonderen gemeinsamen Erlebnissen zu erzählen", wie Tim schreibt.

Für ihn sei es immer noch unfassbar, dass ihr gemeinsamer Alltag, ihre Reisen, Drehs und Gespräche nie wieder stattfinden.

"Es ist ein Gedanke, der mich zusammen, mit einer Flut an Trauer zerrissen hat", gibt der 26-Jährige offen zu. Gleichzeitig erinnert er daran, wie mutig, freundlich und stark Jan gewesen sei.