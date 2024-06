Zico Banach gesteht: So geht es ihm nach seiner Beauty-OP

Köln - Realitystar Zico Banach (33) hat was machen lassen! Der frischgebackene Papa hat sich zuletzt unters Messer gelegt und an sich herumschnippeln lassen. Bricht er damit ein Tabu?

Nachdem sich Zico Banach schon im vergangenen Jahr unters Messer gelegt hatte, stand nun der zweite Teil auf dem Programm. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Zico Banach

Normalerweise sind Beauty-Operationen nur etwas für Frauen? Fehlanzeige! Der Sohn von FC-Legende Maurice Banach (†24) stellte zum Bergfest klar, sich einem kleinen, aber feinen Eingriff unterzogen zu haben.

Wie der Ex-"Bachelorette"-Kandidat via Instagram verriet, leide er schon seit seiner Pubertät an überschüssigem Fett an Bauch, Brust und Rücken.

"Das ist jetzt noch mal Thema bei mir geworden, weil ich mit der Sache noch nicht durch war. Das ist ein Thema, das mich schon seit meiner Pubertät beschäftigt und tatsächlich schwer belastet", gab der 33-Jährige offen und ehrlich zu.

Teil eins der Fettabsaugung hatte er sich schon im letzten Jahr gewidmet - nun stand der zweite an. Tapfer und mit leicht schmerzverzerrter Miene meldete sich Zico allerdings am Mittwoch bei seiner Community zurück.