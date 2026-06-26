26.06.2026 10:31 Hitze-Blog für Berlin: An ersten Schulen gibt's hitzefrei

Die Hitze trifft auch Berlin und Brandenburg. Zahlreiche Veranstaltungen wurden bereits abgesagt. Im Hitze-Blog von TAG24 verpasst Ihr nichts.

Von Johannes Kohlstedt, Antje Kayser, Denis Zielke Berlin - Glutofen Deutschland: Auch Berlin und Brandenburg schwitzen und schwitzen. Es wird von Tag zu Tag heißer.

Nur wenige Berliner sind bei der Hitze überhaupt auf dem Tempelhofer unterwegs. © Bernd von Jutrczenka/dpa Doch der Höhepunkt steht uns erst noch bevor. Am Wochenende könnten es in der Hauptstadt bis zu 41 Grad werden. Es wäre Rekord! Der bisherige absolute Rekord für Berlin wurde am 7. August 2015 mit 38,9 Grad in Berlin-Kaniswall im Bezirk Treptow-Köpenick gemessen. Auch das Gewitter-Risiko steigt, vor allem in Westbrandenburg. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge sind dabei punktuell Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Berlin Wetter Bis zu 30 Grad in Berlin und Brandenburg: Doch es drohen erste Gewitter Zahlreiche Veranstaltungen wurden hitzebedingt vorsorglich abgesagt. Andere können wiederum stattfinden. In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.

26. Juni, 10.30 Uhr: An ersten Schulen gibt's hitzefrei

In Berlin und Brandenburg entscheiden die Schulleitungen, ob es hitzefrei gibt oder nicht. "Werden um 10 Uhr 25 Grad Celsius Außentemperatur im Schatten oder um 11 Uhr an einem für die Raumlufttemperatur innerhalb des Gebäudes repräsentativen Ort 25 Grad Celsius gemessen, soll nicht länger als bis 12 Uhr unterrichtet werden, sofern in der Zwischenzeit keine wesentliche Abkühlung eingetreten ist", wie der Brandenburger Verwaltungsvorschrift für die Schulen zu entnehmen ist. Denkbar seien neben Ausfall auch verkürzte Schulstunden. Letztes gilt für das Ossietzky-Gymnasium in Pankow. Bis höchstens 12 Uhr soll der Unterricht dauern. Am Eichendorff-Grundschule in Charlottenburg wurde für Freitag die Schulpflicht aufgehoben.

In Berlin und Brandenburg Berlin werden Schülerinnen und Schüler bei Hitze nicht automatisch nach Hause geschickt © Jan Woitas/dpa

26. Juni, 10.15 Uhr: Sommerwochenende wird brüllend heiß

Die extreme Hitzewelle trifft die Haupstadtregion mit voller Wucht. Die Temperaturen klettern am Sonntag auf bis zu 41 Grad. In der Nacht zum Montag kühlt es immerhin merkbar ab.

25. Juni, 16 Uhr: Bruno Mars und Berliner Philharmoniker spielen

Zahlreiche Veranstaltungen wurden hitzebedingt vorsorglich abgesagt. Die Konzerte von Bruno Mars im Berliner Olympiastadion am Freitag und Sonntag sollen aber stattfinden. Fans dürfen alkoholfreie Getränke in 1-Liter-Tetra-Paks oder Weichplastikflaschen mitnehmen. An Wasserbars wird außerdem kostenfrei Trinkwasser ausgeschenkt, Handventilatoren und Fächer sind erlaubt, wie das Olympiastadion auf der Website mitteilte. Auch das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker in der Waldbühne am Samstag findet statt.

US-Superstar Bruno Mars (40) wird trotz der Hitze auftreten. © Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

25. Juni, 14 Uhr: Etliche Veranstaltungsabsagen wegen erwarteter Hitze

Wegen der erwarteten Hitze von über 35 Grad sind etliche Veranstaltungen in Brandenburg abgesagt worden. Am Donnerstagnachmittag trudelten zig Absagen ein. Darunter sind etwa das Sommerfest des Kleist-Museums in Frankfurt (Oder), der Christopher Street Day (CSD) in Bernau und das 25-jährige Jubiläum des Volksparks Potsdam. Auch das städtische Sportangebot "Fit am Schloss" in Oranienburg soll wegen der Hitze nicht stattfinden.

25. Juni, 13.10 Uhr: Columbiabad öffnet wieder

Das ging zum Glück fix. Nur einen Tag nach der ohnehin verspäteten Eröffnung des Columbiabads musste das Skandal-Schwimmbad in Neukölln vorübergehend erneut schließen. Nun folgte die Entwarnung: Es habe einen technischen Fehler in einer Anlage gegeben, die den pH-Wert reguliere, sagte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe. Der Fehler sei nun behoben und das Sommerbad könne um 14 Uhr wieder öffnen. "Wir bedauern die kurzzeitige Schließung", sagte die Sprecherin.

Das Columbiabad bietet wieder etwas Abkühlung. © Paul Zinken/dpa

25. Juni, 12.50 Uhr: Grillverbot im Mauerpark