Hat Berlin ein Sicherheitsproblem? Erneut Häftling aus Gefängnis abgehauen

Berlin - Es scheint kein Ende in Sicht zu sein: Erneut ist ein Insasse eines Berliner Gefängnisses entflohen.

Der 40-jährige Mann brach allerdings nicht aus der JVA Plötzensee in Charlottenburg aus, sondern setzte sich am Donnerstagvormittag bei einem begleiteten Arztbesuch außerhalb des Gefängnisses unerlaubt ab.

Aus der JVA Tegel sind 2024 bereits drei Gefangene bei einem Ausgang entkommen. © Paul Zinken/dpa

Es war der vierte Fall eines Häftlings, der in diesem Jahr abgehauen ist. Am vergangenen Samstag nutzte ein 57-jähriger Mann einen begleiteten Ausgang zu seiner Mutter in Neukölln, um zu fliehen.

Der 57-Jährige war wegen Körperverletzung und Vergewaltigung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Strafe saß er ab, galt aber weiterhin als gefährlich und befand sich in der Sicherungsverwahrung der JVA Tegel. 42 Ausgänge seien bislang unbeanstandet abgelaufen. Die Fahndung nach dem Flüchtigen läuft auf Hochtouren.

Kurz davor war ein zweifacher Mörder von seinem ersten unbegleiteten Ausgang aus dem Gefängnis nicht zurückgekehrt. Zwei Tage später wurde er in Brandenburg gefasst.

Im Februar hatte ein 54-jähriger Mann aus der Sicherungsverwahrung der JVA Tegel einen Ausgang zur Flucht genutzt. Er wurde nach rund drei Tagen in Schleswig-Holstein gefunden.