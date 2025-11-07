Wieder Schüsse in Berlin: Täter ballern auf Wohnungstür in Spandau

Berlin - In der Hauptstadt vergeht kaum ein Tag ohne Schießerei : Diesmal hat ein Duo am Donnerstagabend eine Wohnungstür in Berlin-Spandau unter Feuer genommen.

Die Polizei ist am Donnerstagabend zu einer Schießerei in Spandau gerufen worden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die betroffenen Mieter - eine Frau und ein Mann - wurden bei der Attacke nicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Kugeln durchschlugen zwar die Tür, beschädigten jedoch nur den Fußboden und die Decke der betroffenen Wohnung.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen gegen 20.50 Uhr Knallgeräusche im Kemmannweg wahrgenommen worden sein.

Nach dem Angriff seien zwei Männer unerkannt aus dem Wohnhaus geflüchtet.