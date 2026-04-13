Islamismus-Monitor: Online-Propaganda verschärft auch Lage in Berlin

Berlin - Der neue Islamismus-Monitor des Berliner Senats für Inneres und Sport zeigt ein deutliches Bild der Lage in der Hauptstadt. Die Situation bleibt angespannt und verlagert sich immer stärker ins Internet.

Der Bericht zeigt, dass sich insbesondere junge Menschen zunehmend über das Internet radikalisieren. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Besonders auffällig ist demnach das wachsende Interesse junger Menschen an propagandistischen Inhalten und der damit einhergehende Anstieg von Straftaten.

Im Bereich "religiöse Ideologie" wurden 2025 in Berlin insgesamt 532 Fälle registriert. Das ist noch einmal mehr als im Vorjahr. Während Gewaltdelikte leicht zurückgingen, stiegen Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismus innerhalb eines Jahres von neun auf 21 an.

Die Szene verändert sich spürbar. Klassische Strukturen wie Moscheevereine spielen eine immer kleinere Rolle. Stattdessen laufen viele Inhalte heute über TikTok, Instagram oder YouTube.

Genau dort liegt aus Sicht der Behörden auch das Problem. Junge Nutzer werden gezielt angesprochen, oft über kurze, leicht verständliche Videos. Die Botschaften sind simpel gestrickt und zeichnen ein klares Schwarz-Weiß-Bild zwischen „gläubig“ und „ungläubig“. Demokratische Strukturen werden dabei häufig grundsätzlich infrage gestellt.

Der Monitor beschreibt, dass Radikalisierung oft nicht plötzlich passiert, sondern eher schleichend beginnt. Erst wirken die Inhalte harmlos, später werden sie deutlicher.

Trotz Verbotsmaßnahmen erreichen einzelne salafistische Prediger weiterhin viele Menschen online. Besonders Kinder und Jugendliche geraten dabei stärker in den Fokus.