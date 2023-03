Fans bezahlen drei Euro pro Minute: So viel verdient Rapper Fler im Monat mit dem "Fler Phone"!

Rechnen wir einmal nach: Um monatlich zwischen 10.000 Euro und 20.000 Euro mit dem "Fler Phone" zu verdienen, müsste Fler zwischen 56 Stunden und 112 Stunden im Monat mit seinen Fans telefonieren. Am Tag wären das etwas unter zwei bzw. etwas mehr als 3,5 Stunden - also durchaus realistisch.

"Wenn wir 4 Stunden im Discord normalerweise reden und die Leute jetzt anstatt Discord direkt bei mir anrufen können. (...) Wenn wir 4 Stunden machen, also die Leute können sich das ja selber ausrechnen. Aber seine so 10k bis 20k im Monat macht man damit. Und das schmeißt man halt weg, wenn man nur im Discord redet."

Rapper Bushido (44) hat in einem Interview schwere Vorwürfe gegen seinen Erzfeind Fler (40) erhoben. © Sebastian Willnow/dpa

Geht es nach seinem Rap-Kollegen und Erzfeind Bushido (40) hat Fler die Kohle auch bitter nötig: In einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Exklusiv-Interview mit der FAZ sprach der Ersguterjunge-Chef von "Drittschuldnererklärungen, die ich von Fler, Arafat und seinem Cousin Ali Bumaye bekommen habe." Die ganze Truppe habe "Millionenschulden".

Den Schulden-Vorwurf wollte Hitzkopf Fler nicht auf sich sitzen lassen. Am Samstag antwortete er mit einem Post auf Twitter, in dem er sich über seinen Konkurrenten lustig machte: "Busnitch sagt ich hab Schulden… wenn Busnitch was sagt dann stimmt das meistens."

Seit seinem medienwirksamen Beef mit Arafat Abou-Chaker und seiner Flucht nach Dubai gilt Bushido bei vielen Akteuren der deutschen Rap-Szene als "Snitch", also als Verräter.

In den Kommentaren unter dem Post meldete sich erneut Bushido zu Wort - und legte angebliches Beweismaterial vor! In dem veröffentlichten Screenshot einer Email ist von "Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen Fler" und einer "Gesamtforderung in Höhe von 19.726,11 Euro" die Rede. Von solchen Mails würden einige existieren, fügt Bushido hinzu.