"Robin Hood - Das Musical" im Admiralspalast: Liebe, Tod und die Macht der Männer

Gleich in der ersten Szene, in der Robin von Loxley (Philipp Büttner, 33) und Guy von Gisbourne (Dennis Henschel, 39) als Kinder im Wald spielen, wird deutlich: Hier ist etwas im sprichwörtlichen Busch. Denn aus der kindlichen Rivalität wird zehn Jahre später echte Gegnerschaft, bei der sich einer auf die gute (Robin), der andere auf die böse Seite (Guy) schlägt.

In einer Männerwelt, in der Macht, Stärke und Willkür vorherrschen, sind Frauen potenziell bedroht. #MeToo - das zeigt das Musical deutlich - ist eben kein Phänomen der heutigen Zeit, sondern schon im 12. Jahrhundert ein Thema.

Zeitgemäß ist das Stück auch in seiner Thematisierung sexueller Gewalt. So wird Marian, die Tochter des Sheriffs von Nottingham, nach der Zwangsheirat mit Robin später von dessen Vater, Earl William, beinahe vergewaltigt. Eine Magd stirbt nach einer ungewollten Schwangerschaft und auch die Äbtissin berichtet von erzwungenen Liebesdiensten.

Gibt es ein Happy End für Robin (Philipp Büttner, 33) und Marian (Sabrina Weckerlin, 38)? © Michael E. Werthmüller

Trotz des düsteren Themenspektrums bleibt "Robin Hood" leichtfüßiger Musical-Stoff, der zwar wenig aneckt, aber über drei Stunden zu unterhalten weiß. Dafür sorgen neben den Sängern, Schauspielern und Tänzern nicht zuletzt die Pop-Hymnen, die Weltstar Chris de Burgh zusammen mit dem Musical-Komponisten Dennis Martin komponiert hat.

Acht neue Songs des "Lady in Red"-Interpreten sind in dem Stück zu hören. Aber auch auf Bekanntes können sich die Fans freuen: So wird aus Chris de Burghs Hit "Don't pay the ferryman" von 1982 im Musical "Freiheit für Nottingham!".

Das Bühnenbild stammt von Hans Kudlich und weiß zu überzeugen. Die Waldatmosphäre wird mit Videoprojektionen geschaffen, die dem Zuschauer das Gefühl vermitteln, selbst im Sherwood Forest zu stehen. Originell ist auch das bewegliche Podest, das unterschiedlichste Funktionen, etwa die einer unüberwindlichen Gefängnismauer, annehmen kann.

Seit der Weltpremiere 2022 in Fulda sahen "Robin Hood - Das Musical" bereits mehr als 200.000 Zuschauer. In Berlin ist das Stück noch bis zum 20. April im Admiralspalast zu sehen.