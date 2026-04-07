Polizei zieht Linienbus mit Fahrgästen aus dem Verkehr
Berlin - Die Polizei hat in Berlin einen weiteren Bus aus dem Verkehr gezogen, diesmal war es ein Gefährt in Diensten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).
Der Linienbus wurde von den Einsatzkräften im Fließverkehr mitten in der Stadt gesichtet, wie die Behörde bei Facebook mitteilte.
Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am Karfreitag. Dem großen Gelben war in der Tat schon von außen anzusehen, dass irgendetwas nicht stimmt.
Das Fahrzeug hatte nämlich sowohl in der Seiten- als auch in der Rückansicht ordentlich Schlagseite, wie die Fotos zeigen, die die Polizei zu dem Beitrag veröffentlicht hat. Das hatte aber mitnichten mit einer sehr ungleichmäßigen Verteilung der Fahrgäste zu tun, sondern mit einem technischen Problem.
"Der Gelenkbus hing deutlich nach links und war hinten eingesunken", wurde der äußere Eindruck beschrieben, den die Polizeikräfte vorfanden.
Trotz Defekts: Bus befördert Fahrgäste
Erstaunlich ist allerdings, warum der Betreiber den offensichtlich schadhaften Bus nicht bereits selbst stillgelegt und zur Reparatur gebracht hatte, denn an Bord befanden sich nach Angaben der Polizei tatsächlich noch Fahrgäste.
Als Auslöser für die Schräglage vermutete die Behörde einen geplatzten Luftfederbalg oder ein Leck im Luftdrucksystem, wodurch die Absenkautomatik auf der linken Seite sich nicht regulieren konnte.
Dem widersprach ein User in der Kommentarspalte, der offenbar vom Fach war. Er vermutete stattdessen einen Defekt an den Sensoren, die die elektronisch gesteuerte Luftfederung regulieren.
Was auch immer das Problem ausgelöst hat - die Fahrgäste mussten auf jeden Fall in einen anderen Bus umsteigen, und das defekte Gefährt wurde von der Polizei für ein Gutachten sichergestellt.
Am vergangenen Sonntag mussten die Beamten ebenfalls tätig werden, als ihnen am Rande des Spiels zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli am Stadion An der Alten Försterei ein Reisebus ins Auge gefallen war, mit dem Gästefans angereist waren.
Titelfoto: Facebook/Polizei Berlin (Bildmontage)