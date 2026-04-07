Polizei zieht Linienbus mit Fahrgästen aus dem Verkehr

Berlin - Die Polizei hat in Berlin einen weiteren Bus aus dem Verkehr gezogen, diesmal war es ein Gefährt in Diensten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) .

Die Schräglage des Busses ist deutlich zu erkennen. © Facebook/Polizei Berlin

Der Linienbus wurde von den Einsatzkräften im Fließverkehr mitten in der Stadt gesichtet, wie die Behörde bei Facebook mitteilte.

Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am Karfreitag. Dem großen Gelben war in der Tat schon von außen anzusehen, dass irgendetwas nicht stimmt.

Das Fahrzeug hatte nämlich sowohl in der Seiten- als auch in der Rückansicht ordentlich Schlagseite, wie die Fotos zeigen, die die Polizei zu dem Beitrag veröffentlicht hat. Das hatte aber mitnichten mit einer sehr ungleichmäßigen Verteilung der Fahrgäste zu tun, sondern mit einem technischen Problem.

"Der Gelenkbus hing deutlich nach links und war hinten eingesunken", wurde der äußere Eindruck beschrieben, den die Polizeikräfte vorfanden.