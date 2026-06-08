Nanu, was ist denn da in Berlin los? Aktion von Lidl sorgt für Massenandrang vor Tankstelle

Berlin - Eine besondere Aktion des Discounters Lidl hat am Montag für einen Massenandrang von Autos vor einer Tankstelle in Berlin-Charlottenburg gesorgt. TAG24 war vor Ort.

Mehrere hundert Meter zog sich die Schlange in Charlottenburg hin. © Thorsten Meiritz/TAG24

Die ganze Fraunhofer Straße entlang reiht sich Auto an Auto. Gut 400 Meter lang dürfte die Schlange sein, als sich der TAG24-Reporter vor Ort ein Bild macht.

Weitere Autos werden zu diesem Zeitpunkt von der Polizei schon nicht mehr in die Schlange zur SB-Tankstelle hineingelassen. Was ist hier los?

Die Antwort: Lidl übernimmt an diesem Tag in Zeiten in die Höhe schießender Benzinpreise für zwei Stunden die Tankrechnungen. Zwischen 13 und 15 Uhr dürfen Autofahrer an der SB-Tankstelle kostenlos tanken – ein Angebot, das zahlreiche Berliner anlockt.

Bereits eineinhalb Stunden vor Beginn steht laut Polizei das erste Fahrzeug bereit, im Laufe des Nachmittags wächst die Schlange auf mehrere hundert Meter an.

Trotz des Andrangs bleibt die Lage ruhig. "Wir waren bereits seit 11 Uhr im Einsatz. Abgesehen von ein paar Verkehrsbeeinträchtigungen gab es keine Vorkommnisse und es ist alles friedlich abgelaufen", erklärt ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Das Sicherheitskonzept sei im Vorfeld abgestimmt worden, einzelne Zufahrten wurden gezielt gesperrt, um den Verkehr zu lenken.

Auch aus Sicht des Unternehmens verlief die Aktion reibungslos. "Es ist alles sehr gesittet abgelaufen", berichtet Lidl-Sprecher Dario Ciraulo. Die wartenden Autofahrer seien frühzeitig informiert worden, wenn abzusehen war, dass sie nicht mehr an die Reihe kommen würden.