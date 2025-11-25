Heftiger Unfall auf Landstraße: Junge Frau zwei Stunden in Auto eingeklemmt

Groß-Ziethen (Barnim) - Auf einer Landstraße in Brandenburg ist in der Nacht zu Dienstag eine 21-Jährige verunglückt und konnte zunächst nicht aus ihrem Auto geborgen werden.

Die Einsatzkräfte haben rund zwei Stunden benötigt, um die eingeklemmte Frau aus dem Wrack zu befreien. © 7aktuell.de | P.Neumann

"Wir hatten hier zunächst erhebliche Probleme, die Dame aus dem kleinen Wagen zu befreien", erklärte Oliver Fritz von der Feuerwehr Kremmen. "Es war eine komplizierte Rettung, welche ich selten erlebt habe", betonte der Einsatzleiter.

Die 21-Jährige war so massiv im Fußraum eingeklemmt, dass die Einsatzkräfte rund zwei Stunden benötigten, um sie mit schweren hydraulischen Gerätschaften aus dem Wrack herauszuschneiden, wie Matthias Peter von der Polizei Oranienburg vor Ort mitteilte.

"Unfälle sind alltäglich, dass eine Person eingeklemmt ist und es zwei Stunden dauert, sie aus dem Fahrzeug zu bekommen, das ist natürlich nicht alltäglich", betonte der Dienstgruppenleiter.

Anschließend wurde die junge Frau mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.