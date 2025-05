Ameisen bekämpfen: So wirst Du die Insekten im Haus wieder los

Nützliche Tipps gegen andere Schädlinge im Haus und in der Wohnung findest Du im Ratgeber zur Ungezieferbekämpfung .

Ameisen im Haus? Während für die meisten Menschen Ameisen im Garten schlichtweg dazugehören, möchte sie keiner in den eigenen vier Wänden haben. Um die kleinen Insekten wirkungsvoll zu vertreiben, gibt es mehrere natürliche Methoden.

Ameisen leben nie allein, sondern immer in Gruppen und bilden damit große Staaten. Ein einzelnes Ameisenvolk kann dabei aus bis zu einer Million Tiere bestehen.

Die unterirdischen Gangsysteme der Ameisen erschweren die Wasser- und Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln, wodurch die Pflanzen vertrocknen. © 123rf/aleksandarnako

Ameisennester bestehen meist aus kleinen Holz- und Pflanzenteilen, Erdkrumen und anderen natürlichen Materialien, wobei es viele verschiedene Arten von Nestern gibt, die man nicht immer von außen erkennen kann. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn die kleinen Insekten ihre Kammern und Gangsysteme in lebende Bäume oder morsche Stämme nagen.

Ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass sich ein Nest in der Nähe befindet, sind die sogenannten Ameisenstraßen. Aber auch vermehrt auftretende fliegende Ameisen oder sichtbare Schäden an verbautem Holz oder Isoliermaterial (in Form von Krümeln aus Holz- und Nestresten) können auf einen Ameisenbefall hindeuten.

Auch das verstärkte Vorkommen von Schild- und Blattläusen an Pflanzen kann auf ein Ameisennest hinweisen. Die Ameisen ernähren sich in diesem Fall von dem Honigtau, einem süßen Ausscheidungsprodukt der Blattläuse. Im Gegenzug verteidigen die kleinen Insekten die Blattschädlinge gegenüber Fressfeinden.

Im Garten kann man Ameisennester besonders an kleinen Erdkegeln oder Sandhäufchen erkennen. Bevorzugt werden vor allem sonnige und trockene Stellen unter Steinen oder in Mauerspalten, da sich die Tiere hier sicher vor witterungsbedingten Einflüssen und Räubern fühlen.