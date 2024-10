Quittenkompott Rezept: Goldener Herbstgenuss für den Gaumen

Apfelsaft, 500 ml Wasser, Zitronenschale, Zimtstangen und Zucker in einen Topf geben. Vanilleschote längs aufschneiden, das Mark herauskratzen und mit in den Topf geben. Den Topfinhalt aufkochen.

Schritt 3

Gib nun die Quitten in den Topf und lasse alles für etwa 15 Minuten kochen. Schließlich kommen die Früchte zunächst ohne Fond in sterile Einmachgläser. Dieser wird noch einige Minuten gekocht und dann bis zum Rand in die Gläser eingefüllt. Alles gut verschließen und für circa fünf Minuten auf den Kopf stellen.