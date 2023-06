Großbaustelle in Chemnitz ist Geschichte: Eine Staufalle weniger!

Besonders wurde auf den Fuß- und Radverkehr geachtet: Fußgängerübergänge an Bahnhofstraße und Zschopauer Straße sind nun breiter und auch die Lücken im Radwegnetz auf der Zschopauer Straße konnten geschlossen werden.

Die Freigabe erfolgte bereits am Dienstag und damit eine Woche früher als angekündigt.

Somit rollt auch der Verkehr an dieser Stelle wieder uneingeschränkt.

Im Oktober 2021 fanden Arbeiter an der Kreuzung Zschopauer Straße/Bahnhofstraße in großer Tiefe verseuchtes Erdreich. © Kristin Schmidt

Außerdem wurde die Ampelschaltung Bahnhofstraße/Zschopauer Straße optimiert. An der Zschopauer Straße/Moritzstraße gibt es nun eine neue Ampelanlage, Bushaltestellen an der Bahnhof- und der Zschopauer Straße wurden barrierefrei erneuert bzw. hergestellt.

"Neben der kompletten medientechnischen Erschließung und Baufeldfreimachung der großen Baufelder in der Johannisvorstadt wurde auch das Umfeld des neuen eins-Verwaltungsgebäudes an der Johannisstraße vollständig neu und modern gestaltet", so die Stadt.

Das ganze Bauvorhaben verzögerte sich, da im Oktober 2021 plötzlich verseuchtes Erdreich gefunden wurde. Laut Stadt zeigte auch der Ukrainekrieg Auswirkungen auf die Maßnahme.

Im Herbst dieses Jahres sollen dann an der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof noch Bäume gepflanzt werden, mit Ende der Bebauung an der Ecke Bahnhof-/ Augustusburger Straße.

Ebenfalls im Herbst bekommt auch die Zschopauer Straße auf beiden Seiten und in der Mitte Bäume.

Erstmeldung: 19. Juni, 17.58 Uhr, zuletzt aktualisiert: 20. Juni, 17.04 Uhr