Chemnitzer Sängerin Gwen Dolyn über ihre Heimat: "Es gibt echt viel offenen Faschismus"

Singer/Songwriterin Gwen Dolyn ist zurück! Nach ihrem Erfolg mit "Tränen" hat die Wahl-Chemnitzerin im November ihr Solo-Album "X-RATED Feelings" rausgebracht. Nun geht sie mit der Platte auf Tour. © Andie Riekstina/PR

Zwei Jahre ist es inzwischen her, seit sich die gebürtige Berlinerin für den Umzug nach Karl-Marx-Stadt entschied. "Ich hab noch ein paar Umwege über Darmstadt gemacht, weil ich da zur Schule gegangen bin, und über die US-Ostküste. Dann wollte ich alleine wohnen und weil das in den meisten deutschen Städten kaum noch möglich ist, bin ich hier gelandet."

Viel Zeit, sich an ihre neue Heimat zu gewöhnen, blieb Gwen jedoch nicht, denn in ihrem Leben war einiges los. 2023 gründete sie zusammen mit Kraftklub-Gitarrist Steffen Israel ihr Projekt "Tränen". "Die vergangenen dreieinhalb Jahre war ich außerdem immer wieder auf Tour. Also wirklich in Chemnitz war ich vielleicht knapp ein Jahr insgesamt."

Die wenige Zeit nutzte sie, um ihr neues Zuhause dennoch so gut es geht kennenzulernen und liebzugewinnen. "Ich hab auf jeden Fall so ein paar Ecken, vor allem Cafés, die ich gern besuche und ich wohne auch in einem sehr schönen Viertel."

Gerade die vergangenen Bundestags- und Landtagswahlen hätten jedoch auch die Probleme der Stadt für sie deutlich gemacht. "Es gibt echt viel offenen Faschismus, das muss man einfach so sagen. Ganz viele junge Rechte, die sich dir auch in den Weg stellen und dich anpöbeln. Das ist schon heftig. Ich habe da auch immer Pfefferspray dabei und so geht es nicht nur mir."